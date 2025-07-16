Адвокаты осужденных по делу Шерзата Полата считают, что апелляционный суд должен пройти в открытом режиме

В среду, 16 июля, адвокаты и родственники осужденных по делу об убийстве Шерзата Полата выступили на пресс-конференции в Казахстанском бюро по правам человека. Они заявили, что приговор в отношении их подзащитных был вынесен с грубыми нарушениями уголовного и уголовно-процессуального законодательства.

Мади Боленбаев, адвокат осужденного Равиля Сакиева, который получил 20 лет лишения свободы, считает, что приговор был вынесен под влиянием общественного резонанса и шума в социальных сетях.

«Действие Сакиева, квалифицированное как уголовное правонарушение, основано исключительно на протоколах очных ставок между Гайыпбаевым, Нурымовым и Бишембиевой, а также на дополнительном показании Бишембиевой о том, что Сакиев дважды нанес ножевые ранения Гайыпбаеву. Других доказательства не было», - сказал адвокат.

Он также не согласен с гражданским иском и взысканием по 15 млн тенге в пользу потерпевших Нурымова и Кадировой.

Адвокат Гаухар Баймуханова, защищавшая Дидара Калиахмета считает, что его осудили на 7 лет только исходя из показания дяди погибшего Нурканата Гаипбаева.

Адвокат Гульмира Бабажанова, представляющая интересы Азамата и Нурбола Токтаубаевых, заявила, что в собранном по делу уголовном производстве отсутствуют доказательства, а вынесенный приговор основан исключительно на эмоциях.

«Настолько жесткие приговоры выносятся лишь ради общественного одобрения, для создания картины того, что ведется жесткая борьба. Такой подход считаю недопустимым», - заявила Бабажанова.

Также на пресс-конференции адвокат Маулен Ержанов напомнил, что Шерзат Полат перед магазином нанес Дархану Аскентаю удар в область глаза и по данному эпизоду Аскентай был признан потерпевшим.

Адвокат Жубат Абeнов, представляющий Абзала Шынасыла, получившего самый длительный срок, заявил, что в ходе пресс-конференции невозможно озвучить все ошибки, допущенные в ходе следствия и судебного разбирательства и отметил, что все они будут подробно изложены в апелляционном суде.

Он также подчеркнул, что апелляционный суд должен пройти в открытом режиме и офлайн формате. По словам адвокатов, 8 из 9 осужденных подали апелляционные жалобы - воздержался от заявления только Думан Искаков, который был приговорен к 1 году и 6 месяцам лишения свободы.