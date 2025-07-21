Конституционный суд признал неконституционной норму Уголовно-процессуального кодекса о мере пресечения

Конституционный суд рассмотрел обращение гражданина о проверке на соответствие Конституции части пятой статьи 319 Уголовно-процессуального кодекса и признал ее неконституционной.

Согласно указанной норме одновременно с вынесением постановления о принятии дела к производству судья обязан рассмотреть вопрос о мере пресечения в отношении лица, преданного суду. В случае истечения срока содержания такого лица под стражей судья обязан продлить указанный срок.

Обратившийся в Конституционный суд указал, что установленный следственным судом срок его нахождения под стражей завершался 18 декабря 2024 года, уголовное дело было принято судом к производству 20 декабря 2024 года, решением которого срок содержания подсудимого под стражей был продлен «до рассмотрения дела по существу». Однако, по мнению обратившегося, норма в действующей редакции влечет правовую неопределенность и допускает возможность содержания обвиняемого под стражей и после истечения установленного судом срока.

Конституционный суд признал не соответствующей Конституции часть пятую статьи 319 УПК в части слов «продлить срок применения меры пресечения, если он к этому моменту истек».

Суд обратил внимание, что некорректность формулировки части пятой статьи 319 УПК может пониматься на практике как обязывающая судью безальтернативно продлить срок содержания под стражей на период рассмотрения уголовного дела, если он истек на момент поступления дела в суд. Тогда как в статье 342 УПК определены исчисляемые сроки содержания подсудимого под стражей на период судебного разбирательства. При этом законодательные механизмы в уголовном судопроизводстве, связанные с мерами пресечения, не могут оставлять процессуальные «окна», позволяющие продолжение содержания лица под стражей без судебного решения даже на краткий срок.

«Таким образом, руководствуясь действующим правом в Республике Казахстан любое продление содержания под стражей должно основываться на обоснованной необходимости и быть подтверждено судом», - подчеркивает Конституционный суд.

Правительству рекомендовано в срок не позднее шести месяцев внести в мажилис парламента проект закона, направленный на приведение законодательства в соответствие с изложенными правовыми позициями.