Аким Алматы поручил восстановить разрытые улицы в Алмалинском районе до 1 сентября

Аким Алматы Дархан Сатыбалды провел выездное совещание в Алмалинском районе. Глава района Арман Шамшин отметил, что после аварийных ситуаций и ремонтных работ на 325 участках разрыли улицы, а восстановительные работы затягиваются.

По его словам, основная их таких участков приходится на АО «Алатау Жарык Компаниясы», ГКП «Алматы Су» и ТОО «Алматинские тепловые сети».

Дархан Сатыбалды выразил недовольство низкими темпами восстановления улиц после разрытий и поручил завершить все работы до 1 сентября. Отдельное поручение было дано ТОО «АлТС» - завершить восстановление всех участков до начала отопительного сезона.

В ходе совещания также были подняты вопросы уличного освещения, санитарной очистки и благоустройства. Аким города также недоволен работой и подходом подрядных организаций.

«У нас есть все необходимые ресурсы - и система выстроена, и финансирование предусмотрено, и подрядчики определены. Но, к сожалению, результат пока не соответствует ожиданиям. Подрядчики тоже должны понимать свою ответственность - все, что выделено из бюджета, должно использоваться по целевому назначению», - подчеркнул он.

Раскритиковал он и качество проектов в рамках программы «Бюджет народного участия». По его словам, в некоторых скверах, которые сделали в 2023 году, высаженные деревья засохли, а благоустройство быстро пришло в негодность.

По итогам совещания Сатыбалды поручил пересмотреть подходы в работе по благоустройству и выстроить более слаженную и результативную работу акимата на местах.