Строгий выговор объявлен вице-министру туризма и спорта и замакимам четырех областей

По поручению президента межведомственная рабочая группа под руководством заместителя премьер-министра Ермека Кошербаева побывала с инспекцией 10-12 июля в Алматинской и Карагандинской областях, а также в области Жетысу и Абай, и выявила ряд системных нарушений.

В частности, как сообщает пресс-служба правительства, члены рабочей группы встретились с туристами и ознакомились с инфраструктурой на Капшагайском водохранилище и на озерах Алаколь и Балхаш.

«Подтвердились обращения граждан, касающиеся состояния туристской инфраструктуры, недостаточного уровня сервиса и отсутствия необходимых мер безопасности. Особую обеспокоенность вызвало состояние коммунальных пляжей, находящихся в ведении местных исполнительных органов», - говорится в сообщении кабина.

Также зафиксированы факты нарушения норм благоустройства, отсутствие кассовой дисциплины у субъектов бизнеса, предоставляющих услуги без выдачи чеков, игнорирование санитарных требований и норм безопасности.

По итогам инспекции в отношении ответственных должностных лиц приняты меры. Так, строгий выговор объявлен курирующему вице-министру туризма и спорта, а также заместителям акимов, ответственным за развитие туризма, Алматинской, Карагандинской областей и областей Абай и Жетысу. Также выговор объявлен акимам городов Конаев и Балхаш, Алакольского района и района Мақаншы, акимам сельских округов, применены «меры взыскания» к руководителям областных управлений, отвечающих за предпринимательство, туризм, охрану окружающей среды, архитектуру и торговлю.

Кроме того, привлечены к ответственности руководители территориальных подразделений министерств экологии и природных ресурсов, здравоохранения, финансов, водных ресурсов и ирригации, торговли и интеграции, транспорта.

Также в правительстве сообщили, что на местах проводятся выездные проверки с участием представителей центральных госорганов. По итогам проверок будет разработана дорожная карта развития туристской инфраструктуры, в которой будут определены первоочередные меры по устранению системных проблем в отрасли.