Греция планирует открыть туристический сезон в середине июня

Туристический сезон в Греции возобновится с середины июня, а в июле на популярные греческие курорты снова начнут отправляться международные чартерные рейсы. Как сообщает Русская служба ВВС , об этом заявил премьер-министр страны Кириакос Мицотакис, отмечая, что Греция продемонстрировала всему миру, как нужно бороться с распространением коронавируса.

«Сезон начнется 15 июня, когда вновь откроются курортные гостиницы. Пусть это лето станет эпилогом истории с кризисом [Covid-19]», - заявил Мицотакис в телевизионном обращении в среду.

Он подчеркнул, что Греция своим примером поведения в кризисной ситуации проявила себя как «эталон безопасности, надежности и здоровья». Страна хорошо справилась с эпидемией: 2 850 случаев заражения и 166 летальных исходов от коронавируса.

Мицотакис уверен, что Греция выиграет и «экономическую войну». Для поощрения туризма снижается стоимость перевозок, временно уменьшена НДС на все виды транспорта с 24% до 13%. Туристам, желающим посетить греческие курорты, будут также предлагаться выборочные тесты на коронавирус.

Тем временем с 1 июня гражданам, прибывающим из Греции и Сербии на семейный отдых или по делам в Болгарию, не нужно будет проходить карантин, а с 15 июня соответствующее взаимное соглашение будет распространяться на туристов из всех трех стран. Италия 3 июня открывает все аэропорты для внутренних и международных рейсов. А Словения планирует выдавать своим гражданам ваучеры на 200 евро, чтобы убедить их провести отпуск дома, а не за границей.

В понедельник 11 стран-членов ЕС – Австрия, Болгария, Хорватия, Кипр, Германия, Греция, Италия, Мальта, Португалия, Словения и Испания – договорились о выработке свода правил пересечения внутренних границ с минимальным риском заражения коронавирусом. Один из пунктов соглашения предусматривает, что туристы из любой страны ЕС не будут помещаться в карантин и смогут беспрепятственно вернуться домой.

Кроме этого, министры ЕС поддержали планы Европейской комиссии по поэтапной отмене ограничений на передвижения внутри Евросоюза. В частности, сезонным рабочим будет разрешено передвигаться между странами; между странами с одинаковым уровнем ограничений должны быть открыты границы, а постепенно должны открыться все внутренние границы; гигиена, социальное дистанцирование и отсутствие дискриминации должны оставаться ключевым элементом европейского плана снятия карантина.

Между тем в Бразилии продолжает стремительно расти число зараженных COVID-19. За сутки число подтвержденных случаев выросло на 19 951 и достигло до 291 579, сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав страны. Этот показатель растет рекордными темпами второй день подряд (днем ранее зарегистрировано 17 408 случаев). Количество смертей тоже выросло на 889 и составило 18 860. Выздоровели в стране 116 683 пациента. Эпицентром распространения инфекции в Бразилии являются штат Сан-Паулу и его одноименная столица, в агломерации которой проживают свыше 21 млн человек. Здесь насчитывается почти 70 тыс. инфицированных, более 5,3 тыс. человек скончались. Вторым эпицентром стал северо-восточный штат Сеара – 30 560 зараженных, за ним следует Рио-де-Жанейро – 30 372 случая заражения. Жертвами коронавируса здесь стали 1 900 и 3 237 человек соответственно. Ранее в Минздраве прогнозировали, что ситуация в стране стабилизируется к июлю, в августе начнется постепенное замедление темпов распространения инфекции, а в сентябре произойдет спад.

Бразилия занимает первое место среди латиноамериканских стран по количеству инфицированных коронавирусом и связанных с ним смертей, а в мире – третьей место по заболеваемости и шестое по числу летальных исходов.

По данным Университета Джонса Хопкинса, всего в мире заразились коронавирусом 4,99 млн человек, умерли 327,6 тыс., выздоровели 1,89 млн человек. На первом месте по числу заболевших и умерших находятся США – 1,55 млн инфицированных за весь период эпидемии и 93,4 тыс. умерших. Второе место в мире занимает Россия – здесь заразились более 308 тыс. человек. Среди стран Европы лидирует Великобритания – 249,6 тыс. заразившихся и 35,7 тыс. смертей. В десятку стран с наибольшим количеством заболевших также входят Испания – 232,5 тыс., Италия – более 227,3 тыс., Франция – 181,7 тыс., Германия – свыше 178,4 тыс., Турция – свыше 152,5 тыс., Иран – более 126,9 тыс.