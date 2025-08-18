Журналисты Радио Азаттык до сих пор не получили мотивированный отказ в аккредитации

В понедельник, 18 августа, продолжился суд по делу семи журналистов Радио Азаттык, которые просят признать незаконными действия министерства иностранных дел, отказавшего им в аккредитации. В суде стало известно, что само решение об отказе они все еще не получили.

По словам Лилии Чаусовой, представляющей интересы Азаттыка, у журналистов истекали сроки аккредитации в апреле. Они подали ходатайства о продлении за два месяца, но министерство иностранных дел успело их рассмотреть и продлило еще на два месяца с формулировкой, что «необходимо установить фактические обстоятельства». При этом уведомление о продлении пришло просто по электронной почте без официального документа.

«Решения с мотивированным отказом по сей день ни суду, ни нам не было предоставлено, поэтому оспариваются действия по отказу в аккредитации», - сказала Чаусова.

В МИДе пояснили, что продлили рассмотрение из-за того, что «заявок было большое количество». По словам Асель Мамашевой, представителя МИД, журналисты Азаттыка «неоднократно нарушали требования закона», и поэтому требовалось рассмотреть публикации каждого журналиста. По ее словам, проверка выявила, что они делали публикации без аккредитации – в тот двухмесячный период, на который МИД продлил рассмотрение их ходатайств. Мамашева также сообщила, что руководителю алматинского представительства Радио Азаттык было отказано в аккредитации, так как он «не обеспечил соблюдение законодательства своими сотрудниками – чтобы они не публиковали».

Чаусова заявила, что продление было незаконным и намеренно затягивало сроки: «Все данные лица состоят либо в трудовых, либо в гражданско-правовых отношениях с истцом. И, соответственно, они получают зарплату. Отсутствие аккредитации не могло лишить их труда».

По правилам аккредитации, вместе с ходатайством подаются все публикации журналиста за последние полгода, то есть сделанные до подачи самого ходатайства, также напомнили представители издания.

Асель Мамашева же заявила, что МИД может проверять все публикации журналиста за год до подачи ходатайства, а также в период ожидания решения. По ее словам, министерство может это делать, если у журналистов раньше были нарушения закона или если предыдущая аккредитация выдавалась на год.

Лилия Чаусова спросила, какими нормами права МИД при этом руководствуется.

«Предоставление [публикаций] за полгода предусмотрено, но какой период мы проверяем – не предусмотрено», - ответила ей Мамашева.

«Нет нормы, которой вы бы в данном случае обосновали свои действия», - заключила из этого Чаусова.

По мнению юристов Азаттыка, формулировка «иностранный журналист» не может относиться к гражданам Казахстана, которые работают в иностранных СМИ, несмотря на то что Минкульт в своем письме заявил, что эти понятия идентичны.

Гульмира Биржанова, также представляющая интересы издания, поинтересовалась у министерства, бессрочен ли отказ в аккредитации. Мейрам Муташев, работающий в пресс-службе ведомства, ответил ей, что отказ бессрочный, но журналисты могут снова подать ходатайства. Он не смог пояснить, каким образом они могут устранить нарушения, по его словам, даже при удалении публикации «факт нарушения остается фактом».

Представители Азаттыка в суде просили признать незаконным решение об отказе в аккредитации семи журналистам и обязать министерство выдать им постоянную аккредитацию, так как в суде было установлено, что в период шести месяцев у них не было нарушений.

В понедельник в суде завершились прения, оглашение решения назначено на вторник.