Активистов, задержанных перед референдумом по строительству АЭС, приговорили к 4 годам ограничения свободы

26 августа в Алмалинском районном суде Алматы судья вынес приговор по делу пяти активистов, задержанных по обвинению в «попытке организации массовых беспорядков» перед референдумом по строительству АЭС. Судья Ернар Касымбеков признал всех виновным и назначил каждому из них по 4 года ограничения свободы.

«Нурлана Жаулибаева, Жаната Казакбая, Фазылжана Сыздыкова, Нурлана Темиргалиева и Айдара Мубаракова признать виновным по статье 272, части 3 УК РК и назначить каждому из них по 4 ограничения свободы», - зачитал судья.

Также на основании статьи 50, части 3 Уголовного кодекса каждому из осужденных запрещено в течение 5 лет создавать политические партии и заниматься общественной деятельностью.

Почти год назад, 29 сентября 2024 года были задержаны 12 активистов, выступающих против строительства АЭС. Семерых из них отпустили под подписку о невыезде. Пятерых арестовали на два месяца - Нурлана Жаулибаева, Жаната Казакбая, Фазылжана Сыздыкова, Нурлана Темиргалиева и Айдара Мубаракова.

В отношении них были возбуждены уголовные дела, им вменили «попытку организации массовых беспорядков» и «покушение на преступление».

Ранее гособвинение запросило для них по 5 лет лишения свободы. Сами подсудимые сообщили, что «никаких доказательств их вины приведено не было» и они надеются на полное оправдание.

Главное судебное разбирательство началось 10 июля 2025 года. В полиции заявляли, что пятеро активистов планировали массовые беспорядки, а по итогам психолого-филологической экспертизы выявлены призывы к митингу, сбор средств на организацию митинга, а также призыв к борьбе с властью.

На суде независимый эксперт Абай Каиржанов, приглашенный по запросу адвокатов, заявил, что активисты не планировали массовые беспорядки, не собирали средства и не выдвигали экстремистских идей.

В этом материале «Власть» подробно рассказывала про активистов.