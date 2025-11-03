На реконструкцию защитной дамбы в СКО выделили 1,4 млрд тенге из резерва правительства

«Целью реконструкции является повышение надежности сооружения и обеспечение полноценной защиты населенного пункта. Проект полной реконструкции дамбы также предусматривает восстановление автодорог, укладку железобетонных плит, дренажной системы и благоустройство», - сообщили в кабмине, отметив, что это позволит обеспечить защиту в паводковый период села Тепличное с населением порядка тысячи человек.

Защитная дамба в селе Тепличное была введена в эксплуатацию в 1980 году. Первоначально длина дамбы составляла 380 м, средняя ширина 11 м, средняя высота 4 м. В паводковый период 2024 года на территории Кызылжарского района СКО была объявлена чрезвычайная ситуация природного характера местного масштаба. В результате разлива реки Есиль дамба с. Тепличное пришла в аварийное состояние. В ходе восстановительных работ после паводков 2024 года была увеличена протяженность дамбы.

В целом, по данным министерства водных ресурсов и ирригации, в шести регионах – Акмолинской, Актюбинской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областях – реализуется 57 проектов по восстановлению и строительству гидротехнических сооружений, включая возведение 13 новых объектов. На сегодня завершены 40 из 57 объектов, построено и укреплено 221 км защитных дамб, что составляет 91%.