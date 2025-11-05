Автолизинг для казахстанцев заработает с 1 декабря

С 1 декабря в Казахстане начнет действовать автолизинг для физических лиц, сообщил депутат мажилиса от партии Respublica Олжас Куспеков.

По словам депутата, именно партия Respublica первой предложила внедрить такую возможность еще в 2023 году, так как не у всех есть возможность брать кредиты или годами копить на первоначальный взнос.

«Эту тему мы впервые подняли еще два года назад, и сегодня она воплотилась в реальность: по поручению президента запускается механизм автолизинга для физических лиц. Это шаг к реальной доступности автомобилей для граждан», - отметил Куспеков.

По данным Минторговли, у граждан появится возможность приобретать легковые автомобили по договору лизинга с последующим выкупом или возвратом транспортного средства. Введение автолизинга повысит доступность личного автотранспорта для казахстанцев, простимулирует развитие внутреннего рынка и укрепит конкурентную среду.

Договор лизинга будет заключаться по типовой форме. При этом лизингодатель вправе предусматривать в договоре условия, улучшающие положение лизингополучателя по сравнению с типовой формой.

Автолизинг распространяется только на новые автомобили.

Как писал «Курсив», компания-лизингодатель обязана приобрести у продавца автомобиль, соответствующий требованиям техрегламента Таможенного союза, и передать его аренду получателю за плату. При этом право собственности на машину остается у компании, предоставившей автомобиль в лизинг, до тех пор, пока покупатель не исполнит все свои обязательства по договору. Если договор будет расторгнут досрочно, покупатель обязан вернуть машину компании, предоставившей ее в лизинг, в состоянии, соответствующем нормальному износу. Причинами, по которым может быть расторгнут договор, является просрочка более чем на два расчетных периода, нецелевое использование или повреждение автомобиля.

Автомобиль может быть предоставлен в лизинг на срок не более 75% от срока его полезного использования. Размер вознаграждения по лизингу и неустойки определяется соглашением сторон, но их общая сумма не должна превышать 46% годовых от стоимости автомобиля.