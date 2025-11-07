Каракалпакский правозащитник Акылбек Муратов покинул Казахстан

Каракалпакский правозащитник Акылбек Муратбаев (Муратов), находившийся под угрозой экстрадиции в Узбекистан, покинул Казахстан, его приняла одна из западных стран, сообщает Казахстанское международное бюро по правам человека на своем сайте.

«В ночь на 6 ноября Акылбек покинул страну, где он находился более десяти лет. Если бы он не вылетел до 10 ноября, ему грозила экстрадиция в Узбекистан, где вменяют “посягательство на конституционный строй”», - указано в сообщении на сайте бюро.

Сообщается, что правозащитник смог переехать в безопасную страну благодаря усилиям Казахстанского международного бюро по правам человека и нескольких международных организаций.

В июле 2022 года выступления жителей Каракалпакстана – автономного региона в составе Узбекистана – были жестоко подавлены. Жители выступали против пунктов в обновленной конституции РУ, лишающей жителей автономного региона права на выход из состава Узбекистана. После протестов поправки были отозваны, но Узбекистан начал политические репрессии в отношении активистов, в том числе находящихся или скрывающихся за рубежом.

После протестов в Каракалпакстане летом 2022 года Муратов регулярно освещал в социальной сети Х ситуацию с преследованием каракалпаков. В октябре 2023 года сообщалось, что спецслужбы начали угрожать одному из родственников правозащитника в Навои, требуя, чтобы Муратов прекратил освещать события в Каракалпакстане. Через неделю правозащитник сообщил, что советник генерального консула Узбекистана в Алматы также просил его «смягчить тон» публичных выступлений по каракалпакской проблеме, выразив обеспокоенность тем, что некоторые его высказывания в интернете и в интервью прессе могут быть «раздуты» средствами массовой информации.

Муратов был задержан в Алматы 15 февраля 2024 года, а 17 февраля суд арестовал его на 40 суток. Узбекистан вменил ему публичные призывы к массовым беспорядкам и насилию, а также «изготовление или демонстрацию материалов, содержащих угрозу общественной безопасности».

Обвинение по «публичным призывам к массовым беспорядкам и насилию» было предъявлено за акцию памяти в честь 500 дней с событий, произошедших в июле 2022 года в столице Каракалпакстана – Нукусе, а обвинение по «изготовлению или демонстрации материалов, содержащих угрозу общественной безопасности» – за публикацию видео с выступления другого каракалпакского активиста Кошкарбая Торемуратова на конференции ОБСЕ в октябре 2023 года.

В феврале 2024 года Муратов получил свидетельство лица, ищущего убежище в Казахстане. Через два дня международная правозащитная организация Human Rights Watch заявила, что Казахстан обязан не экстрадировать каракалпакского активиста Акылбека Муратова в Узбекистан, где ему грозит политически мотивированное преследование.

Спустя год Муратов вышел на свободу из-под экстрадиционного ареста, однако комиссия отказала ему в предоставлении убежища, заявив, что «опасения Муратова о преследовании при возвращении на родину безосновательны и ничем не подкреплены».

В сентябре этого года Верховный суд оставил в силе решение об отказе ему в предоставлении политического убежища.

«Власть» также публиковала большое интервью с Акылбеком Муратовым о процессе поиска убежища, правозащите и Каракалпакстане.