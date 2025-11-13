Самый долгий в истории США шатдаун завершился

Палата представителей США в среду вечером проголосовала за проект бюджета, тем самым возобновив работу федерального правительства после рекордного шатдауна в 43 дня, сообщает Русская служба ВВС . Теперь бюджет должен подписать президент Дональд Трамп. Он уже заявил, что готов сделать это в ближайшее время.

Принятый проект бюджета позволит федеральному правительству работать до 30 января 2026 года. До этой даты обеспечено финансирование всех федеральных министерств и агентств. Кроме того, вызванные шатдауном увольнения и сокращения федеральных служащих прекратятся.

Некоторые программы, которые были приостановлены из-за шатдауна, в том числе продовольственная программа SNAP для малоимущих, будут профинансированы до конца сентября 2026 года. Новая остановка работы правительства, если она случится за это время, их уже не затронет.

Между тем республиканцы отклонили поправки демократов, которые предлагали продлить действие субсидий на медицинское страхование. Республиканцы согласились лишь на то, чтобы в декабре провести отдельное голосование по этому вопросу. При этом нет гарантии, что соответствующая мера будет одобрена сенатом, а спикер Палаты представителей Майк Джонсон до сих пор не подтвердил, что поставит вопрос о налоговых льготах на голосование в нижней палате.

Накануне заседания лидер демократического меньшинства в палате Хаким Джеффрис от лица представителей Демократической партии пообещал бороться против предложенного документа: «Мы, демократы Палаты представителей, решительно выступаем против этой безответственной республиканской попытки еще больше повысить стоимость жизни для обычных американцев».