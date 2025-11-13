Соглашение о трансграничных перевозках радиоактивных материалов в странах СНГ одобрил сенат

В четверг в ходе пленарного заседания сенат одобрил закон «О ратификации Соглашения о трансграничных перевозках радиоактивных материалов в государствах – участниках Содружества Независимых Государств». Как пояснил депутат Алибек Наутиев, документ направлен на обеспечение безопасности при перевозке таких материалов и оптимизацию национальных требований по их перемещению.

«Цели соглашения – обеспечение безопасности при трансграничной перевозке радиоактивных материалов, содействие повышению ядерной и радиационной безопасности, а также оптимизация национальных требований к перевозке радиоактивных материалов с учетом принципов обеспечения их физической защиты», - сказал Наутиев.

Трансграничная перевозка радиоактивных материалов осуществляется на основании договора в соответствии с международными соглашениями и законодательством стран СНГ. При этом для перевозки радиоактивных материалов по территории государства должны быть получены разрешительные документы, выдаваемые уполномоченными органами страны-экспортера, транзитных государств и государства назначения.

В соглашении также определены условия, при которых выдаются разрушительные документы. В их числе – требования ядерной и радиационной безопасности, условия физической защиты радиоактивных материалов, готовность к действиям в случае аварий во время перевозки, международные обязательства в области нераспространения ядерного оружия и требования, обеспечивающие возмещение ущерба в случае аварии при трансграничной перевозке.

«В договоре на трансграничную перевозку радиоактивных материалов предусматриваются меры по предупреждению аварий, страхование и иные финансовые гарантии, а также порядок передачи ответственности за физическую защиту и охрану радиоактивных материалов», - добавил сенатор.

Депутат добавил, что через территорию Казахстана в основном осуществляется транзитная перевозка радиоактивных материалов из Узбекистана в Китай, Канаду, США, Румынию, Россию, Аргентину, Индию и Украину. В 2021 году было осуществлено шесть транзитных перевозок, в 2022 году – 21, в 2023 году – 15, в 2024 году – три, а за первое полугодие 2025 года – 10 транзитных перевозок.

Ранее в мажилисе глава агентства по атомной энергии Алмасадам Саткалиев говорил, что взаимоотношения между грузополучателем, транспортировщиком и грузоотправителем регулируются контрактом, где четко прописано, что ответственность за возможные инциденты несет грузоотправитель, а грузы сопровождаются, для них есть особый режим транспортировки. По его словам, сам перевозчик должен обеспечить наличие всех необходимых материалов, инвентаря, спецодежды и спецтехники, чтобы обеспечить безопасное состояние окружающей среды.