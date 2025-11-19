В Казахстане предлагают закрепить в коллективном договоре соотношение зарплат на одной должности

В среду в ходе пленарного заседания мажилис в первом чтении одобрил проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования трудового законодательства». Документом предлагается запретить заключение договора ГПХ, если присутствует хотя бы один признак трудового договора, закрепить в коллективном договоре соотношение зарплат на одной должности и дать Минздраву полномочия утверждать единую методику определения степени производственных травм.

По словам депутата мажилиса Асхата Аймагамбетова, многие работодатели в целях экономии средств и ухода от социальных гарантий уже давно привыкли заключать вместо трудового договора договор гражданско-правового характера.

«Чем это опасно? Тем, что человек, находящийся на ГПХ, лишается социальных гарантий. <...> Теперь мы поставим этому четкий барьер», - заявил он.

При этом первый вице-министр труда и социальной защиты населения Аскарбек Ертаев пояснил, что если инспектор по труду в ходе мониторинга увидит, что договор ГПХ имеет признаки трудового договора, то сначала будет выдано предписание для работодателя по изменению договора. В случае? если он не будет это делать, будет привлекаться к ответственности по статье 195 Трудового кодекса.

«ГПХ - это когда условно оказываются разовые услуги, например написать какой-то текст или книгу. Одна услуга - такая-то стоимость. Или, например, услуга покрасить комнату. Но такая услуга не может продолжаться год или выполняться каждый день, что человек приходит на работу, выполняет трудовую функцию и имеет трудовой распорядок - все это указано в статье 27 (Трудового кодекса - В.) как конкретный индикатор трудового отношения», - разъяснил Аймагамбетов.

Также законопроектом, во избежание разницы в зарплатах на одной и той же должности на одном и том же предприятии, предлагается включить в коллективный договор норму, которая обязательно закрепляет соотношение между самой высокой и самой низкой зарплатой на одной должности. Однако в документе не предусматривается устранение значительной разницы в заработной плате между руководством и остальными работниками организации.

«Например, существует проблема разрыва в зарплатах между иностранными и местными специалистами, которые выполняют одинаковую работу и соответствуют одним и тем же требованиям. Мы считаем, что эта норма необходима для обеспечения справедливости в оплате труда», - сказал Аймагамбетов.

Другие нормы законопроекта касаются защиты интересов работников при трудовых спорах и производственных травмах. По словам Аймагамбетова, в настоящее время врачи для определения степени тяжести травмы используют методические рекомендации 1994 года, которые не имеют статуса закона или нормативного акта. В разных городах одну и ту же травму могут признать «тяжелой» или «легкой», что напрямую влияет на размер компенсации. Депутаты предлагают законодательно наделить Минздрав полномочиями утверждать единую и точную методику определения степени производственной травмы.

Кроме того, документ предлагает ограничить полное возложение вины на работника: даже при выявленной «грубой неосторожности» его ответственность не должна превышать 25%. Депутаты считают, что это защитит работников и простимулирует работодателей соблюдать безопасность труда. При этом остаются исключительные случаи, например если работник находился в нетрезвом состоянии или употреблял наркотические вещества.

А чтобы сделать процесс расследования объективным, предлагается включать в состав комиссии независимых участников - медиаторов, а также допускать к расследованию родственников работника или его адвоката.

Также законопроектом предусмотрен сбор порядка 50% подписей для уведомления о начале забастовки. Вице-министр труда и социальной защиты населения Аскарбек Ертаев отметил, что это не будет каким-то давлением на работников, а, наоборот, дает им право голоса, если выдержаны этапы в соответствии с законом.

Помимо этого, законопроектом предлагается засчитывать для отцов в трудовой стаж уход за ребенком до трех лет. В действующем законодательстве такая возможность есть только у матерей. Ранее Конституционный суд подтвердил, что неработающему родителю время ухода за малолетними детьми учитывается при исчислении трудового стажа для назначения пенсионных выплат.

В ходе обсуждения также было предложено ввести дополнительный социальный отпуск для родителей детей с инвалидностью и предоставить работающим родителям маленьких детей право на сокращенный рабочий день.

«Во многих развитых странах сокращенный рабочий день или сокращенная рабочая неделя для родителей, имеющих маленьких детей, давно закрепленная норма, признанная эффективной и научная обоснованная практика. Это рассматривается не как бонус и преференция, а как часть государственной стратегии по укреплению семьи», - предложила депутат Каракат Абден.

Работа над поправками в трудовое законодательство и закон о профсоюзах ведется в Казахстане уже более двух лет. Причиной для затяжных дебатов стал глубокий правовой дисбаланс в отношениях между работодателями и работниками, сложившийся после реформы Трудового кодекса в 2015 году.