Более 60% казахстанцев опасаются ухудшения уровня жизни из-за повышения НДС, показал опрос Demoscope

Опрос, проведенный Бюро экспресс-мониторинга общественного мнения DEMOSCOPE с 4 по 13 ноября на тему «Восприятие налоговой реформы в Казахстане», показал, что налоговая реформа, которая вступает в силу 1 января 2026 года, воспринимается обществом преимущественно скептически.

Новый Налоговый кодекс в частности предусматривает увеличение ставки НДС с 12% до 16%.

«Правительство объясняет повышение ставки НДС необходимостью увеличить поступления в бюджет с целью стабилизировать экономику и покрыть социальные расходы. Однако данные опроса показывают, что в большинстве граждане не разделяют это видение», - отмечает DEMOSCOPE.

Так, 61,4% респондентов убеждены, что повышение налогов отрицательно скажется на качестве жизни. Из них 32,4% считают, что уровень жизни ухудшится значительно, а 29% – что ухудшения будут незначительными. При этом 20,6% полагают, что повышение налогов никак не повлияет на их образ жизни, а 9% считают, что увеличение НДС в значительной и незначительной степени, но улучшит качество жизни.

Казахстанцы убеждены, что в результате повышения НДС вырастут цены на товары и услуги (65,5%), сократится число субъектов малого и среднего бизнеса (27,3%), вырастет безработица (26,5%), усилится теневая экономика и уклонение от налогов (19,6%).

Вместе с тем часть респондентов отметила и позитивный эффект. По их мнению, увеличатся налоговые поступления в государственный бюджет (18,2%) и повысится уровень жизни граждан (9,4%). Еще 12,6% считают, что реформа не приведет к каким-либо изменениям.

Но не менее важным индикатором является уровень доверия к государству в вопросе эффективного использования возможных дополнительных налоговых поступлений за счет роста НДС. Суммарно 55% выразили свое недоверие государству, в то же время 32,5% напротив государству доверяют.

Согласно исследованию, большинство граждан считают, что наибольшую выгоду от повышения НДС получит государство (63,8%) и богатые слои населения (27,9%).

Вместе с тем среди предпринимателей, участвовавших в опросе, 70,5% относятся к предстоящим изменениям отрицательно, что свидетельствует о высокой степени обеспокоенности последствиями налоговых реформ.

Результаты исследования DEMOSCOPE показывают, что общество в большинстве скептически воспринимает налоговую реформу, указывая, что она окажет давление на стратегически важный сектор экономики – малый и средний бизнес.