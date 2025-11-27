Altel, Tele2 и Beeline повысят абонентскую плату

Три мобильных оператора Казахстана – Altel, Tele2 и Beeline – анонсировали повышение цен на свои тарифные планы в связи с повышением НДС с 1 января 2026 года.

«Это вынужденная мера, она связана с ростом затрат на развитие и модернизацию сетей, их обслуживание, а также изменениями в налоговом законодательстве», - говорится в сообщениях на сайте Tele2 и Altel.

Операторы пояснили, что изменение абонентской платы позволит и дальше обеспечивать стабильность сервисов и предоставлять еще более качественные услуги.

Абонентская плата изменится с 25 декабря, а подробную информацию об изменениях по тарифам абоненты получат в SMS.

Beeline также сообщил, новая ставка НДС увеличит их расходы на 35 млрд тенге.

«Что будет, если мы зафиксируем цены на связь? Наши инвестиции в отрасль существенно упадут, мы не сможем устанавливать новое оборудование и модернизировать существующее в необходимых объемах. Это скажется на качестве связи, потому что-то сеть перестанет справляться с нагрузками. Общая стагнация в телекоммуникационной области скажется на других отраслях, связанных с цифровизацией. Доступный и стабильный интернет – база для развития мобильных приложений, финтеха и других цифровых продуктов. Поэтому корректировка цен — необходимый процесс не только в отрасли связи, но и в любой другой», - отмечается в сообщении оператора.

При этом в компании заверили, что корректируют только те тарифные планы, которые значительно ниже среднего по рынку, а абонентов оповещают об изменениях за 30 дней, чтобы у них было время принять решение.