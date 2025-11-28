США пересмотрят грин-карты иммигрантам из 19 стран

Глава Службы гражданства и иммиграции США Джозеф Эдлоу заявил, что президент Дональд Трамп поручил ему провести «полномасштабную и тщательную перепроверку каждой грин-карты каждого иностранца из каждой страны, вызывающей обеспокоенность».

На вопрос Би-би-си о том, какие страны попали в список, служба гражданства и иммиграции сослалась на июньский указ Трампа, в котором тот запретил въезд в США гражданам 12 стран Азии, Африки и Латинской Америки (Афганистан, Мьянма, Чад, Конго-Браззавиль, Экваториальная Гвинея, Эритрея, Гаити, Иран, Ливия, Сомали, Судан, Йемен) и ограничил въезд гражданам еще семи стран (Бурунди, Куба, Лаос, Сьерра-Леоне, Того, Туркменистан, Венесуэла).

Это решение принято после вооруженного нападения на бойцов Национальной гвардии у Белого дома. Пострадали двое военнослужащих, одна из пострадавших скончалась в больнице. В среду в Вашингтоне по подозрению в нападении был задержан гражданин Афганистана Рахманулла Лаканвал. Он приехал в США в 2021 году в рамках программы, которая предлагала особую иммиграционную защиту афганцам после вывода американских войск из Афганистана.

Трамп заявил, что стрельба выявила серьезную угрозу национальной безопасности.

«Предыдущая администрация впустила 20 млн неизвестных и непроверенных иностранцев со всего мира, из мест, о которых вы даже знать не хотите. Ни одна страна не может допустить такого риска для нашего выживания», - сказал он.

На прошлой неделе Служба гражданства и иммиграции США объявила о проверке всех беженцев, принятых при президенте Джо Байдене.