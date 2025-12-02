По всему миру мультфильм собрал $556 млн, установив рекорд среди анимационных фильмов
«Зверополис 2» собрал почти 990 млн тенге в первый уикенд в Казахстане
Постер фильма предоставлен компанией Ascar Cinema

Анимационный фильм Disney «Аңдар шаһары 2»/«Зверополис 2» по итогам первых дней проката (27 – 30 ноября) занял первое место в таблице бокс-офиса Казахстана. Сборы фильма, показанные на казахском и русском языках, составили более 989 млн тенге, сообщает Freedom Ticketon.

По предварительным данным компании Ascar Cinema, официального дистрибьютора студии Disney и Sony в Казахстане, «Зверополис 2» стал самым кассовым стартом среди всех анимационных фильмов за всю историю проката в Казахстане.

Сборы казахской версии фильма составили более 110 млн тенге за первый уикенд проката - это 14,5% от общих кассовых сборов на территории.

Также по данным компании, касса проката фильма в Центральной Азии на данный момент составляет более 1,1 млрд тенге.

По всему миру «Зверополис 2» собрал $556 млн за первый уик-энд – это лучший старт среди анимационных фильмов в истории. Китай принес $272 млн. Первый «Зверополис» за весь прокат собрал больше $1 млрд.

В бокс-офисе Казахстана на втором месте держится казахстанский фильм «№37» – за две недели проката фильм собрал более 413 млн тенге.

Мистическая драма «№37» – это киноадаптация популярного казахского спектакля и режиссерский дебют Жандоса Айбасова. Галия Байжанова рассказывала, какой получилась киноадаптация популярного казахского спектакля, в своей рецензии.

При этом фильм «Ауру», две недели лидировавший в прокате, на прошлой неделе опустился на пятое место, собрав почти 83 млн тенге. Общие кассовые сборы картины достигли 845 млн тенге.

Назерке Курмангазинова
Журналистка Власти

