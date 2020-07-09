Траты на ковид: сколько было потрачено непосредственно на борьбу с пандемией в Казахстане

В среду, 8 июля, у министерства здравоохранения и министерства финансов не сошлись данные о расходах Казахстана на борьбу с коронавирусом. Министерство финансов озвучило итоговую цифру в 191,9 млрд тенге: 125 млрд тенге – в рамках уточнения бюджета и 66,9 млрд тенге из резерва правительства. Когда и во сколько траншей были выделены дополнительные средства, вице-министр финансов Берик Шолпанкулов не сообщил.



До этого, в июне, сообщалась другая итоговая цифра: 153,4 млрд тенге – включая средства из резерва правительства и республиканского бюджета, а также 1,5 млрд тенге на разработку вакцины от коронавируса. Вот как распределялись эти средства:

В апреле по поручению президента из резерва правительства было выделено около 23,5 млрд тенге (некоторые издания сообщают, что было выделено 26,6 млрд):

2,7 млрд тенге – на закуп тепловизоров, лабораторного оборудования и тест-систем для определения коронавируса

131 млн. тенге – на эвакуацию граждан Казахстана из Китая

20,6 млрд тенге – на закуп средств индивидуальной защиты, дезинфицирующих средств, лекарственных средств и медицинских изделий. Из этих средств регионам 11,6 млрд тенге, 1,4 млрд тенге было направлено в Алматы, и столько же – в столицу, а также в Шымкент – 605 млн. тенге.

Эти средства были выделены в три транша, первый – в 29 января (около 1,61 млрд тенге), второй - 21 февраля (428,22 млн. тенге) и самый большой (более 21 млрд) – 25 марта.

Из дополнительно выделенных из республиканского бюджета 125 млрд лишь часть была направлена непосредственно на борьбу с эпидемией - Минздрав получил 114, 8 млрд тенге.

В целом же эти средства были распределены так:

40,6 млрд тенге – на выплаты дополнительного вознаграждения для работников системы здравоохранения, задействованных в карантинных мероприятиях;

19,5 млрд тенге – на оплату услуг медорганизациям за лечение пациентов с коронавирусом

14,8 млрд тенге – на строительство трех медицинских модульных комплексов карантинного типа в столице, Шымкенте и Алматы. На госпитали в столице и Алматы было потрачено по 5,5 млрд, а на госпиталь в Шымкенте – 3,8 млрд тенге.

30,8 млрд тенге – на предоставление продуктовых бытовых наборов за период ЧП (сообщается, что ими были обеспечены 1 млн. человек)

8,1 млрд тенге – на выплату премий медработникам, сотрудникам органов внутренних дел, военнослужащим Нацгвардии и Вооруженных сил в размере одного должностного оклада (получили 66 тыс. человек).