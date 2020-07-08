Данные Минфина и Минздрава о расходах на борьбу с коронавирусом расходятся

Правительство Казахстана выделило на борьбу с пандемией коронавирусной инфекции 191,9 млрд тенге, сообщил в среду в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций вице-министр финансов Берик Шолпанкулов. Отметим, что накануне глава Минздрава Алексей Цой сообщал другую сумму – 114,8 млрд тенге.

«На текущую дату на борьбу с пандемией из республиканского бюджета выделено 191,9 млрд тенге. Из них в рамках уточнения бюджета – 125 млрд тенге, из резерва правительства – 66,9 млрд тенге», - сообщил Шолпанкулов.

Он заверил, что данные средства имеют «строго целевое направление» и контролируются с момента проведения государственных закупок, вплоть до перечисления данных денежных средств до конечного покупателя.

«Конечно же, еще есть контроль у министерства здравоохранения, который через комитет по контролю качества медицинских услуг осуществляет контроль, как предоставляются услуги больницами», - добавил вице-министр.

Отметим, что ранее первый заместитель премьер-министра Алихан Смаилов заявлял о том, что на борьбу с пандемией выделено 125 млрд тенге, а накануне министр здравоохранения Алексей Цой заявил о полученных Минздравом 114,8 млрд тенге.

«Алихан Асханович (Смаилов – V) на тот период говорил о сумме средств, выделенных в рамках всех госорганов, в рамках тех комплексных мероприятий, принятых правительством. Алексей Владимирович (Цой – V) озвучил только цифры касательно своего государственного органа», - пояснил разницу Шолпанкулов.