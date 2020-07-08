Данные Минфина и Минздрава о расходах на борьбу с коронавирусом расходятся

В третий раз называются разные суммы
Тамара Вааль, Vласть
Правительство Казахстана выделило на борьбу с пандемией коронавирусной инфекции 191,9 млрд тенге, сообщил в среду в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций вице-министр финансов Берик Шолпанкулов. Отметим, что накануне глава Минздрава Алексей Цой сообщал другую сумму – 114,8 млрд тенге.
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