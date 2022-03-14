До 243 выросло число уголовных дел по фактам пыток задержанных после январских событий

Генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов, выступая в понедельник в парламенте, сообщил, что число уголовных дел по фактам пыток задержанных после январских событий на сегодняшний день составляет 243. В конце февраля в Генпрокуратуре сообщали о 203 уголовных делах.

«Глава государства поручил правоохранительным и специальным органам детально расследовать причины январских событий. Всего по указанным фактам возбуждено 3 770 уголовных дел, большая часть в производстве МВД – это убийства, кражи, разбои, хулиганства, кража оружия. Антикоррупционной службой ведутся 234 дела по фактам применения незаконных методов расследования», - сказал Асылов.

Генпрокурор уточнил, что всего в прокуратуру поступила 301 жалоба на недозволенные методы следствия. По ним возбуждено 243 уголовных дела по пыткам и превышению власти, антикоррупционная служба расследует 234 уголовных дела.

«9 наиболее резонансных случаев и там, где лица погибли в изоляторах временного содержания, расследуют спецпрокуроры. В рамках указанных дел задержаны 9 должностных лиц, из них 8 сотрудников ДКНБ и один полицейский. Все они с санкции суда арестованы», - добавил Асылов.

По данным Генпрокуратуры, среди них полицейский, который подозревается в применении пыток с использованием утюга в здании департамента полиции Алматинской области, а также шестеро сотрудников ДКНБ Алматы, которые подозреваются в применении пыток к 24-м гражданам, которых похитила преступная группа «Дикого Армана». В результате все потерпевшие получили телесные повреждения, а один человек умер. Еще два сотрудника ДКНБ Алматинской области подозреваются в нанесении побоев ранее задержанному в изоляторе временного содержания, от которых он скончался.

«После январских событий в правоохранительные органы стали поступать заявления на действия сотрудников силовых структур. По данным заявлениям в антикоррупционную службу из прокуратуры и МВД поступило всего 125 уголовных дел. По 109 заявлениям досудебные расследования начаты антикоррупционной службой. В итоге антикором проводятся расследования по 234 уголовным делам», - сказал в свою очередь глава антикоррупционной службы Олжас Бектенов.

Он добавил, что за отсутствием деяния состава преступления прекращено 7 уголовных дел, «поскольку объективных данных, свидетельствующих о противоправных действия сотрудников правоохранительных органов, не было установлено».

«По всем уголовным делам составлен план расследований, который содержит комплекс следственно-оперативных мероприятий. Многие заявители указывают на полицейских, которые были в масках и касках, то есть они даже не видели их лиц и не знают имен. Сейчас следствие по крупицам, по показаниям заявителей и очевидцев, сохранившимся записям с камер видеонаблюдения восстанавливает январские события. Эта работа осложняется тем, что многие камеры не функционировали либо были повреждены в ходе самих беспорядков. Большинство заявителей подозреваются в активном участии в массовых беспорядках. Не может исключаться версия, что эти травмы могли быть получены непосредственно в уличных беспорядках. Поэтому следственные действия также направлены на установление временного периода получения заявителями телесных повреждений. По всем уголовным делам назначены необходимые судебные экспертизы. Сейчас известно, что у 46 заявителей обнаружены легкие телесные повреждения, у 6 - средней тяжести. При этом у 25 лиц телесные повреждения не обнаружены», - также сообщил Бектенов.

28 февраля начальник службы уголовного преследования генеральной прокуратуры Серик Шалабаев на расширенном заседании коллегии надзорного органа сообщал о 203 уголовных делах по фактам пыток задержанных после январских событий и задержании по этим фактам 9 сотрудников правоохранительных органов. По его словам, на недозволенные методы следствия и применение пыток в прокуратуру поступили 283 заявления.

Также Шалабаев сообщал, что следственно-оперативные группы расследуют 3 502 уголовных дела по актам терроризма, убийствам, хищению оружия и массовым беспорядкам, по подозрению в их совершении в следственных изоляторах содержится 737 человек.