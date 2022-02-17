Токаев прокомментировал пытки в отношении Азамата Батырбаева в Талдыкоргане

Президент Касым-Жомарт Токаев в интервью государственному каналу ‎Qazaqstan прокомментировал пытки Азамата Батырбаева в Талдыкоргане и заявил, что нельзя допускать подобных действий. Он также сообщил, что дал поручения генпрокуратуру и МВД по этому делу.

«Да, я хорошо знаю об этой ситуации. Некоторые граждане записывают свои видеообращения в мой адрес и публикуют их в социальных сетях. Об этом я тоже знаю. Я дал конкретные поручения министерству внутренних дел и генеральной прокуратуре. Подобные действия недопустимы. Уже приступила к работе общественная комиссия», - сказал Токаев.

Он считает, что нет причин не доверять этой общественной комиссии. А государство, правоохранительные органы и сам президент не вмешиваются в их деятельность.

«По каждому нарушению будут приниматься меры. В конце концов, все виновные будут привлечены к ответственности. Права человека – это очень важный приоритет для меня. Можно сказать, самый важный на сегодняшний день. И мой главный принцип – по каждому делу должно быть вынесено справедливое решение», - заявил президент.

Житель Алматинской области Азамат Батырбаев стал одним из символов нарушений прав задержанных после январских событий – фото со следами пыток на его теле облетело соцсети.

Всего, по данным Генпрокуратуры, после январских событий поступило 363 жалобы на действия правоохранительных органов, в производстве антикоррупционной службы находятся 178 уголовных дел по фактам пыток.