Арестован подозреваемый в пытках Азамата Батырбаева - адвокат

Арестован подозреваемый в пытках 38-летнего Азамата Батырбаева, которого подозревают в беспорядках во время январских событий, сообщил его адвокат Бауыржан Азанов на своей странице в Facebook.

“Могу вас только заверить в том, чтобы подозреваемый в пытках Батырбаева Азамата был наконец арестован. Была проделана колоссальная и тяжелая работа. Мы добились прецедента”, - написал Азанов.

В комментарии “Радио Азаттык” адвокат сообщил, что оперуполномоченный был задержан 27 февраля в Талдыкоргане. Следственный суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

Житель Алматинской области Азамат Батырбаев стал одним из символов нарушений прав задержанных после январских событий – фото со следами пыток на его теле облетело соцсети. Батырбаев был задержан в январе по подозрению “в участии в массовых беспорядках” в Талдыкоргане. Позже по факту пыток Батырбаева было возбуждено уголовное дело. Президент Касым-Жомарт Токаев в интервью телеканалу Qazaqstan сообщил, что хорошо знает об этой ситуации и заявил о недопустимости подобного.