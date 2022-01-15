В результате январских событий в Казахстане погибли 225 человек - Генпрокуратура

В результате январских событий в Казахстане погибли 225 человек, сообщил на брифинге в субботу поздно вечером начальник службы уголовного преследования Генеральной прокуратуры Серик Шалабаев.

По его данным, среди погибших 19 силовиков. "К сожалению, жертвами актов терроризма стали мирные граждане", - сказал Шалабаев, добавив, что в общее число входят и "бандиты". Конкретных данных о числе погибших мирных граждан представитель Генпрокуратуры не сообщил.

"На сегодня установлено 4 578 потерпевших из них 4 353 ранено, в том числе 3 393 сотрудников силовых ведомств", - сказал он.

«Данные предварительные и могут уточняться и изменяться», - заявил он.

При этом Шалабаев заявил, что летальное оружие применялось сотрудниками правоохранительных органов только с 6 января после решения Совета безопасности о начале антитеррористической операции. "И [применяли его] только по террористам", - утверждает он.

В настоящее время Генпрокуратура расследует 546 уголовных дел, в том числе 44 - по актам терроризма, 34 - по массовым беспорядкам, 15 убийств. В ИВС водворено 672 подозреваемых, 446 взяты под стражу с санкции суда, освобождено порядка 100 человек.

Шалабаев заявил, что в прокуратуру поступило 32 жалобы о неправомерных действиях сотрудников правоохранительных органов, они проверяются.

В настоящее время в клиниках продолжают лечение 265 пострадавших в результате событий, 67 из них находятся в реанимации, сообщила директор департамента по связям с общественностью министерства здравоохранения Асель Артакшинова.