«Люди перестали работать душой…»

Алима Бисенова:

- В нашем, да и в любом другом обществе немало стигматизирующих тем. Они есть, но мы о них практически ничего не слышим. Значит, не обсуждаем, не прорабатываем. Как правило, разорвать этот замкнутый круг пытаются не сами люди, которые относятся к так называемым уязвимым группам, а эксперты, представители НПО, активисты, работающие с ними. И это тоже объясняется стигмой.

У каждого человека есть сформированные представления о норме и не норме. Все мы хотим быть нормальным. «Я такой же, как вы! У меня работа, семья, дети». Никто по доброй воле не согласится оказаться во второй группе. И мы стараемся держать дистанцию. Порой даже не замечаем, как отстраняемся от людей, которые кажутся нам «не такими». Это сродни отношению к касте неприкасаемых в Индии.

Хотя, повторю, это разделение на «нормально»/ «не нормально» существует только в нашей голове. Кто сказал, что мы правильные, а, скажем, человек с ВИЧ, нет? Но ведь это в нас сидит.

Марина Сугакова:

- Нас пугает все, что нам непонятно. Увидим паучка на стенке, прихлопнем его или постараемся обойти. Кто его возьмет в руки? Человек, который хорошо в пауках разбирается. Он еще про него настолько увлекательно расскажет, что и окружающие захотят это чудо потрогать. Это упрощенное, но объясняющее то, как мы воспринимаем трудные темы, сравнение. Легче жить в мире, в котором все одинаковые и все одинаковое. Но интереснее ли?

Вспомните советское прошлое. Не хочу огульно ругать все, что с ним связано, но людей в инвалидных креслах на улицах тогда практические не было, в обычных классах ребята с особенностями развития не учились - они были изгоями, их стеснялись, их прятали. При этом нас воспитывали эмоционально отзывчивыми. Пионер и бабушку через дорогу переведет, и макулатуру соберет, чтобы дерево спаси. И вот этот же условный пионер сталкивается с человеком на коляске. Он не знает, как себя вести. Про сбор металлолома и ветеранов нам рассказывали, а про людей с инвалидностью нет. Закрытая сторона жизни, и этот шлейф тянется до сих пор.