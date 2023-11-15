Суд оправдал военнослужащего, обвинявшегося в гибели четырехлетней Айкоркем Мелдехан

Прокурор запрашивал для него 7 лет лишения свободы
В среду военный суд Алматинского гарнизона оправдал военнослужащего Армана Жумана по делу четырехлетней Айкоркем Мелдехан, погибшей во время Январских событий в Алматы, сообщает радио «Азаттык».
Еще по теме:
- Прокуратура опротестует оправдательный приговор по делу Айкоркем Мелдехан
- Викрам Рузахунов, музыкант: «Власти Казахстана до сих пор не могут принести извинений»
- Полицейские в Семее получили условные сроки по делу о гибели Жандоса Жотабаева от пыток во время январских событий
- Кайрату Кудайбергену продлили арест на месяц
Свежее из этой рубрики
Просматриваемые