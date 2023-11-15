Прокурор запрашивал для него 7 лет лишения свободы
Суд оправдал военнослужащего, обвинявшегося в гибели четырехлетней Айкоркем Мелдехан
Фото Радио Азаттык

В среду военный суд Алматинского гарнизона оправдал военнослужащего Армана Жумана по делу четырехлетней Айкоркем Мелдехан, погибшей во время Январских событий в Алматы, сообщает радио «Азаттык».

Прокурор запрашивал Жуману 7 лет лишения свободы по статье о «превышении власти».

Адвокат семьи Айкоркем Мелдехан Жангазы Кунсеркин сообщил, что будет подавать апелляционную жалобу на оправдательный приговор.

«Каким образом суд пришел к такому парадоксальному выводу, мы сейчас не знаем», — сказал Кунсеркин.

Суд также вынес частное постановление в отношении отца четырехлетней Айкоркем Мелдехан с требованием возбудить против него дело по статье 119 Уголовного кодекса "Оставление в опасности".

Четырехлетняя Айкоркем Мелдехан была застрелена 7 января в машине, когда ее отец с ней и двумя другими детьми поехал на поиски работающего магазина. 6 января 2023 года дело было прекращено в связи с отсутствием состава преступления, а 13 июля дело было возобновлено. Оно рассматривалось в закрытом режиме.

Алмас Кайсар
Алмас Кайсар

Журналист Власти

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