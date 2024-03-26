12 лет «Власти»

«Полигон»: этот спецпроект и документальный фильм о Семипалатинском ядерном полигоне были сделаны с помощью наших читателей: мы объявили краудфандинг и буквально за несколько дней нам удалось собрать необходимую сумму.

Расследование о том, как бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев распоряжается активами на миллиарды долларов через сеть фондов, которые отчитываются только перед ним. Среди имущества: банки, отели, телеканалы и самолет за $100 млн.

Расследование, касающееся активов семьи нынешнего президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева: квартиры в таунхаусах на берегу озера в Женеве, московские квартиры, счет в швейцарском банке и денежный след, который ведет в офшоры.

Материал о пострадавших от пыток во время Январских событий и их требованиях справедливого расследования.

Большой проект о том, как живут регионы Казахстана, сильно отстающие по своему развитию от столиц (в деньгах и возможностях): о чем мечтают люди, с чем они отказываются мириться и почему любят свой дом.

Мы сделали серию материалов о кандасах, вернувшихся в Казахстан, о том, как они пытаются найти свое место на вновь обретенной Родине.

Материал о казахах, прошедших через лагеря перевоспитания в Синьцзяня.

23 очень важных материала «Прививка»: о том, почему так важно прививать детей и как мы оказались на пороге постоянных вспышек болезней, которые давно были побеждены. Мы пытаемся разобраться со страхами родителей и восполнить информационный пробел о вакцинах.

Спецпроект «Приказано зачистить» посвящен Карлагу, через который прошли около миллиона человек. Мы рассказываем о том, как был устроен лагерь, об экономике голода и репрессий и о том, что сейчас рассказывают школьникам об этом периоде.

«Лист ожидания» - проект о трансплантологии в Казахстане, о том, почему она сейчас не развивается и людям приходится искать помощи в клиниках других стран.

В 2018 году к столетию с начала Гражданской войны мы сделали спецпроект, посвященный тем событиям. Мы вспомнили начало первой мировой войны, предпосылки революции, и то, что происходило на территории Казахстана с 1918 по 1922 годы.

Все эти годы мы постоянно пишем о городе в рубрике «Среда обитания». Материал «Мы видели как уезжает последний трамвай» - один из самых проникновенных - он о сотрудниках трамвайного депо и их воспоминаниях об этом виде транспорта, которого больше нет в Алматы.

23 мая 2003 года в Жамбылской области произошло сильное землетрясение. В этом материале мы рассказываем о том, как спустя 15 лет люди живут в селе, пострадавшем от стихии.

Мы могли бы еще продолжать - за 12 лет у нас самих накопилось много любимых материалов. Мы надеемся, что есть они и у вас - тех, кто нас читает, помогает становиться лучше и поддерживает.

Этим письмом мы не только хотели напомнить о своем 12-летии, но снова - о важности поддержки свободных медиа. Именно читатели и их постоянные донаты могут помочь нам меньше зависеть от обстоятельств и делать больше. Мы это обещали, когда впервые запускали донаты и, думаем, нам удалось доказать, что так и есть.

Если вы уже оформили регулярные донаты нам - спасибо! Если хотите поддержать нас разово - спасибо! Если вы готовы рассказать о нас и об этом письме друзьям, вы снова нам поможете. Спасибо за это!

Спасибо, что вы с нами все эти годы! Именно понимание, что мы не одни и работаем для своих читателей, помогает нам двигаться дальше. Мы очень рассчитываем, что сможем отметить с вами еще не один день рождения.