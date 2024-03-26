12 лет «Власти»

Мы начали работать 12 лет назад. Мы никогда не были большим медиа с многомиллионной аудиторией, у нас никогда не было огромных бюджетов и ресурсов, но мы всегда были честны с читателями. Мы пишем о том, что считаем важным, пусть это и бывает в пику государственной информационной политике.
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Это были непростые, но интересные 12 лет. Нас блокировали, мы едва не закрылись в 2016 году – тогда нас спасли вы, наши читатели. Мы искали новые форматы для развития – проводили офлайн мероприятия, фестивали, всё это остановила пандемия и мы снова оказались на грани выживания. Но сейчас, в 2024 году, мы все еще работаем – что само по себе удивительно, учитывая то, как много медиа, начинавших вместе с нами, уже закрылись.
Не брать деньги у государства сложно, но мы отказались от участия в тендерах в 2015 году и с тех пор ни разу не пожалели об этом. Мы открыто говорим: мы получаем поддержку международных доноров, благодаря которой нам удается продолжать свою работу в сложных реалиях. При этом интересы читателей и общества всегда были и остаются главным фокусом в нашей редакционной политике.
Мы будем продолжать делать то, что делали все эти 12 лет: рассказывать о том, о чем вы не прочитаете в других СМИ: о митингах, судах, о Кантаре и его жертвах, о пытках. Мы продолжим задавать неудобные вопросы, анализировать спорные решения властей и фиксировать как меняется страна и люди. Мы будем продолжать работать над расследованиями: совместно с OCCRP – международной организацией журналистов-расследователей и самостоятельно, мы продолжим рассказывать о том, что происходит в регионах. Мы будем делать это, потому что в этом и заключается работа журналистов.
За 12 лет мы опубликовали почти 60 тысяч текстов (новостей, статей, фоторепортажей, видео, тестов и много другого) и сделали несколько крупных проектов. О некоторых из них мы хотели бы вспомнить в этом письме и еще раз напомнить о важности поддержки независимой журналистики.
«Полигон»: этот спецпроект и документальный фильм о Семипалатинском ядерном полигоне были сделаны с помощью наших читателей: мы объявили краудфандинг и буквально за несколько дней нам удалось собрать необходимую сумму.
Расследование о том, как бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев распоряжается активами на миллиарды долларов через сеть фондов, которые отчитываются только перед ним. Среди имущества: банки, отели, телеканалы и самолет за $100 млн.
Расследование, касающееся активов семьи нынешнего президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева: квартиры в таунхаусах на берегу озера в Женеве, московские квартиры, счет в швейцарском банке и денежный след, который ведет в офшоры.
Материал о пострадавших от пыток во время Январских событий и их требованиях справедливого расследования.
Большой проект о том, как живут регионы Казахстана, сильно отстающие по своему развитию от столиц (в деньгах и возможностях): о чем мечтают люди, с чем они отказываются мириться и почему любят свой дом.
Мы сделали серию материалов о кандасах, вернувшихся в Казахстан, о том, как они пытаются найти свое место на вновь обретенной Родине.
Материал о казахах, прошедших через лагеря перевоспитания в Синьцзяня.
23 очень важных материала «Прививка»: о том, почему так важно прививать детей и как мы оказались на пороге постоянных вспышек болезней, которые давно были побеждены. Мы пытаемся разобраться со страхами родителей и восполнить информационный пробел о вакцинах.
Спецпроект «Приказано зачистить» посвящен Карлагу, через который прошли около миллиона человек. Мы рассказываем о том, как был устроен лагерь, об экономике голода и репрессий и о том, что сейчас рассказывают школьникам об этом периоде.
«Лист ожидания» - проект о трансплантологии в Казахстане, о том, почему она сейчас не развивается и людям приходится искать помощи в клиниках других стран.
В 2018 году к столетию с начала Гражданской войны мы сделали спецпроект, посвященный тем событиям. Мы вспомнили начало первой мировой войны, предпосылки революции, и то, что происходило на территории Казахстана с 1918 по 1922 годы.
Все эти годы мы постоянно пишем о городе в рубрике «Среда обитания». Материал «Мы видели как уезжает последний трамвай» - один из самых проникновенных - он о сотрудниках трамвайного депо и их воспоминаниях об этом виде транспорта, которого больше нет в Алматы.
23 мая 2003 года в Жамбылской области произошло сильное землетрясение. В этом материале мы рассказываем о том, как спустя 15 лет люди живут в селе, пострадавшем от стихии.
Мы могли бы еще продолжать - за 12 лет у нас самих накопилось много любимых материалов. Мы надеемся, что есть они и у вас - тех, кто нас читает, помогает становиться лучше и поддерживает.
Этим письмом мы не только хотели напомнить о своем 12-летии, но снова - о важности поддержки свободных медиа. Именно читатели и их постоянные донаты могут помочь нам меньше зависеть от обстоятельств и делать больше. Мы это обещали, когда впервые запускали донаты и, думаем, нам удалось доказать, что так и есть.
Если вы уже оформили регулярные донаты нам - спасибо! Если хотите поддержать нас разово - спасибо! Если вы готовы рассказать о нас и об этом письме друзьям, вы снова нам поможете. Спасибо за это!
Спасибо, что вы с нами все эти годы! Именно понимание, что мы не одни и работаем для своих читателей, помогает нам двигаться дальше. Мы очень рассчитываем, что сможем отметить с вами еще не один день рождения.
Поддержите журналистику, которой доверяют.