Лекция Екатерины Шульман "Россия в мировом контексте: настоящее и будущее"

Лекция в рамках Vласть Update Almaty
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Лекция Екатерины Шульман
Фото Жанары Каримовой

Лекция политолога Екатерины Шульман "Россия в мировом контексте: настоящее и будущее" в рамках Vласть Update Almaty.

Ключевые тезисы лекции:
  • С 2010-х годов некоторые исследователи говорят об «авторитарном ренессансе» и «авторитарном интернационале». Речь здесь идет об имитирующих демократический «фасад» структурах, которые заимствуют друг у друга законодательства, помогающие им концентрировать и удерживать власть. Одно из основных понятий публичного политического дискурса современности – суверенитет, второе – безопасность. Эти два понятия становятся причиной тех или иных законодательных ограничений свобод. Например, авторитарные модели всегда стремятся побороть гражданский сектор, негосударственные организации, вызывающие недоверие со стороны государства. Для этого государство старается самостоятельно организовывать гражданские структуры, подчиненные ему – негосударственные организации, организованные государством. Это, впрочем, не мешает гражданским обществам делать свою работу и решать те или иные проблемы, например, социальные.
  • Популярного в 90-ые годы чилийского диктатора Аугусто Пиночета ныне сменил первый премьер-министр Сингапура Ли Куан Ю, которого стали приводить как пример эффективного лидера. Политическая наука говорит, что на одного Ли Куана приходятся десять Мугабе: «На одного авторитарного модернизатора приходится десять авторитарных лидеров, которые ничего не модернизируют, доводят страну до полного экономического коллапса», – говорит Шульман. В качестве примера можно привести Венесуэлу – классическую электоральную автократию, страну, в которой оппозиция допускается до выборов и показывает на них хорошие результаты. При этом в стране сохраняется высокий уровень преступности, высокая инфляция и товарный дефицит. Политический лидер сохраняет власть, несмотря на массовые протесты, опираясь на полицию и кредиты других государств. Изначально авторитарная модель стремится ограничить международное общение, ссылаясь на то, что другие страны пытаются влиять на внутреннюю политику государства, а значит, несут в себе угрозу суверенитета. При этом новые автократии, к которым можно отнести Венесуэлу, не запрещают выезд граждан – в этом их радикальное отличие от тоталитарных моделей. Более того, эмиграция в другие страны выгодна автократии, поскольку страну покидают недовольные. Это позволяет снизить социальное напряжение и сохранить свою власть при низкой эффективности государственного управления.
  • Институты и система управления – важная составляющая государства. Ни климат, ни размер страны, ни предыдущая история не имеют такого же влияния на ситуацию в стране, как институты, система управления и люди, стоящие во главе институтов.
  • Безопасность (продовольственная, антитеррористическая, информационная, экологическая и другие) – то, что является большой ценностью для людей во всем мире. Это стало следствием повышения ценности человеческой жизни. Понятия «суверенитет» и «безопасность» характерны как для автократий, так и для демократий. Под предлогом безопасности они расширяют полномочия спецслужб, устанавливает контроль в интернете, ограничивают свободу слова, криминализируя определенного рода высказывания и символику. Организация Freedom House в своем докладе фиксирует отрицательную динамику уровня свободы в мире.
  • «Геополитика» и «менталитет» – лженаучные понятия и своеобразные суеверия, сродни средневековой алхимии. Ни того, ни другого не существует. Вместе с тем сегодня политические суеверия – не глупость, а идеи, охватившие множество умов. Так, к примеру, подается информация о том, что спонсирование извне способно свергнуть одну властную группировку и привести к власти другую. Состояние стабильности также является фикцией или хотя бы сомнительным понятием – нет политической формы, которая могла бы застыть на долгий промежуток времени, оставаясь неизменной.

Генеральным партнером Vласть Update Almaty выступает компания Kcell.

Партнерами недели лекций стали Kaspi Bank, Альфа-Банк, Intercontinental Almaty и Ahmad Tea.

Над видео работали Евгений Загороднев, Ринат Бесбаев и Юлия Панкратова.

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