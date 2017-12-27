Лекция Екатерины Шульман "Россия в мировом контексте: настоящее и будущее"

- Популярного в 90-ые годы чилийского диктатора Аугусто Пиночета ныне сменил первый премьер-министр Сингапура Ли Куан Ю, которого стали приводить как пример эффективного лидера. Политическая наука говорит, что на одного Ли Куана приходятся десять Мугабе: «На одного авторитарного модернизатора приходится десять авторитарных лидеров, которые ничего не модернизируют, доводят страну до полного экономического коллапса», – говорит Шульман. В качестве примера можно привести Венесуэлу – классическую электоральную автократию, страну, в которой оппозиция допускается до выборов и показывает на них хорошие результаты. При этом в стране сохраняется высокий уровень преступности, высокая инфляция и товарный дефицит. Политический лидер сохраняет власть, несмотря на массовые протесты, опираясь на полицию и кредиты других государств. Изначально авторитарная модель стремится ограничить международное общение, ссылаясь на то, что другие страны пытаются влиять на внутреннюю политику государства, а значит, несут в себе угрозу суверенитета. При этом новые автократии, к которым можно отнести Венесуэлу, не запрещают выезд граждан – в этом их радикальное отличие от тоталитарных моделей. Более того, эмиграция в другие страны выгодна автократии, поскольку страну покидают недовольные. Это позволяет снизить социальное напряжение и сохранить свою власть при низкой эффективности государственного управления.
- Институты и система управления – важная составляющая государства. Ни климат, ни размер страны, ни предыдущая история не имеют такого же влияния на ситуацию в стране, как институты, система управления и люди, стоящие во главе институтов.
- Безопасность (продовольственная, антитеррористическая, информационная, экологическая и другие) – то, что является большой ценностью для людей во всем мире. Это стало следствием повышения ценности человеческой жизни. Понятия «суверенитет» и «безопасность» характерны как для автократий, так и для демократий. Под предлогом безопасности они расширяют полномочия спецслужб, устанавливает контроль в интернете, ограничивают свободу слова, криминализируя определенного рода высказывания и символику. Организация Freedom House в своем докладе фиксирует отрицательную динамику уровня свободы в мире.
- «Геополитика» и «менталитет» – лженаучные понятия и своеобразные суеверия, сродни средневековой алхимии. Ни того, ни другого не существует. Вместе с тем сегодня политические суеверия – не глупость, а идеи, охватившие множество умов. Так, к примеру, подается информация о том, что спонсирование извне способно свергнуть одну властную группировку и привести к власти другую. Состояние стабильности также является фикцией или хотя бы сомнительным понятием – нет политической формы, которая могла бы застыть на долгий промежуток времени, оставаясь неизменной.
Генеральным партнером Vласть Update Almaty выступает компания Kcell.
Партнерами недели лекций стали Kaspi Bank, Альфа-Банк, Intercontinental Almaty и Ahmad Tea.
Над видео работали Евгений Загороднев, Ринат Бесбаев и Юлия Панкратова.