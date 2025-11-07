Правительство Южно-Африканской Республики заявило в четверг, что проведет расследование того, как 17 ее граждан присоединились к наемническим силам в российско-украинском конфликте. Как сообщает Reuters , эти люди отправили сигналы бедствия с просьбой помочь вернуться домой.

В заявлении администрации президента ЮАР говорится, что мужчин в возрасте от 20 до 39 лет заманили под предлогом выгодных контрактов, и все они и оказались в ловушке на Донбассе.

Пресс-секретарь президента Винсент Магвенгья заявил, что пока неизвестно, на чьей стороне они воевали: «Мы пока не знаем, поэтому и проводится расследование».

Представитель МИД Украины заявил, что изучает сообщения о вербовке граждан ЮАР, а посольство России пока никак не прокомментировало ситуацию.

ЮАР позиционирует себя как неприсоединившуюся к войне страну, сохраняя при этом теплые отношения с Россией как член группы стран БРИКС с развивающейся экономикой. Рамафоса встречался с лидерами обеих стран.

Глобальная инициатива по борьбе с транснациональной организованной преступностью в своем майском отчете заявила, что женщины из более чем 20 африканских стран были завербованы под ложным предлогом для производства беспилотников для войны, ведущейся Россией.

Большая часть Донбасса находится под контролем российских военных. В прошлом развивающиеся страны обвиняли Россию в вербовке своих граждан для участия в боевых действиях на ее стороне под ложными предлогами. Так, в октябре Кения заявила, что некоторые ее граждане были задержаны в военных лагерях по всей России после того, как неосознанно оказались втянутыми в конфликт.

«Агенты, маскирующиеся под сотрудников российского правительства... используют недобросовестные методы, включая фальсификацию информации, чтобы заманить невинных кенийцев на поле боя», - говорилось в заявлении МИД страны от 27 октября.

Индия, Непал и Шри-Ланка также входят в число стран, заявивших, что десятки их граждан были завербованы под ложным предлогом для участия в военных действиях России.

