Конструирование Центральной Азии

Известный политолог и профессор Казахстанско-Немецкого университета Рустам Бурнашев в своей лекции представляет свое видение развития Центральной Азии.

Регион за последние тридцать лет пережила множество сближений и размежеваний. Новые руководители Узбекистана и Казахстана не оставляют попыток сделать страны региона ближе друг другу. Пандемия коронавируса меняет повестку правительств: они заняты спасением своих экономик. Поможет ли в этом интеграция?

Как нынешняя ситуация повлияет на отношения стран и что ждет Центральную Азию дальше?

4:47 – Какова Центральная Азия в привычном представлении на сегодня

6:20 – Центральная Азия как позднесоветское пространство, возникшее в определенный исторический момент времени. Многоуровневость национального и субрегионального. Основные факторы взаимодействия между странами. Модель восприятия региона как взаимосвязь между народами Средней Азии и Казахстана.

12:39 – Как формировалось пространство многоаспектного сотрудничества стран региона и возникновение модели восприятия региона как Центральная Азия. I этап (конец 1980-х – 1992 год), первый ключевой фактор: события лета 1990 года в Ошской области, встреча руководителей стран Средней Азии и Казахстана в 1990 в Алма-Ате.

17:35 – Второй фактор: обсуждение союзного договора в рамках Советского союза – проблема четырехстороннего договора России, Белоруссии, Украины и Казахстана; вторая встреча глав стран Средней Азии и Казахстана в Ташкенте.

22:01 – Финализация I этапа (1993 год), переход от региональной модели Средняя Азия и Казахстан к модели Центральная Азия (ЦА).

25:28 – II этап (1990-ые годы) содержательное наполнение новой региональной модели ЦА. Проявление идеологических компонентов на фоне формирования объединения региона, а также возникновения альтернативных форм интеграции.

29:51 – Завершающий этап (2000-ые). Конец центрально-азиатской интеграции и основные события.

32:11 – Попытки реанимации проекта со стороны Узбекистана под руководством Шавката Мирзиёева, со стороны Казахстана в форме новой внешней политики.

35:17 – Центральная Азия как региональный комплекс безопасности и квазикомплекс безопасности

39:40 – Основные выводы исторических попыток объединения региона

44:25 – Есть ли потенциал для ре-регионализации Центральной Азии?

47:18 – Работает ли проект ЭПШП на национализацию региона?

50:17 – Выступают ли приграничные конфликты между Таджикистаном и Кыргызстаном, а также между Кыргызстаном и Узбекистаном как фактор безопасности, который необходимо решать? Какие решения по разграничению неописанных участков а также разрешению статуса эксклавов реалистичны или могли бы сдвинуть вопрос с текущей точки?

56:42 –Как можно оценить недавнее высказывание президента России Владимира Путина о том, что во время создания Советского союза, современные постсоветские республики, вошедшие в его состав, получили большие территории российских исторических земель? Как государственные органы центрально-азиатских стран должны были отреагировать на данное высказывание?

1:02:46 – Может ли пандемия коронавируса служить новым толчком к объединению стран ЦА?

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