Пять аспектов посткризисного развития стран ЕАЭС озвучил Токаев

Странам Евразийского экономического союза необходимо наращивать объемы взаимной торговли, активизировать работу по запуску интегрированной информационной системы, а также развивать транспортно-логистические услуги. Именно это может стать катализатором посткризисного развития стране ЕАЭС, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во вторник в ходе онлайн-заседания Высшего Евразийского экономического совета.

«Важно максимально содействовать сохранению и наращиванию объемов взаимной торговли, обеспечивать диверсификацию ее номенклатуры и баланс. Необходим план поэтапного снятия всех ограничений и барьеров, которые возникли во время пандемии», - заявил Токаев.

По его мнению, ведомства стран ЕАЭС в сфере здравоохранения, санитарного, ветеринарного и иных видов контроля, должны «учесть уроки кризиса» и предложить действенные механизмы взаимодействия, обеспечивающие с одной стороны, безопасность граждан, с другой – безбарьерное движение товаров. Кроме того, как в вопросе в борьбе с пандемией, так и при последующем снятии ограничений «важна слаженная работа транспортных властей, санитарных служб, пограничных ведомств».

Также, по его словам, необходимо активизировать работу по запуску интегрированной информационной системы союза, которая предназначена для обеспечения межгосударственного обмена данными и электронными документами, созданию общих информационных ресурсов.

«С 2015 года из 88 общих процессов внедрены только 19, или 21%. Цифровизация ключевых аспектов взаимодействия госорганов наших стран, будет способствовать упрощению бизнес-процессов, увеличению взаимного товарооборота, снижению административной нагрузки на бизнес», - считает Токаев.

Он также напомнил, что сегодня во всем мире в условиях кризиса снижается покупательский спрос, закрываются предприятия, разрываются исторические транспортные связи. В таких условиях глава Казахстана предложил развивать транспортно-логистические услуги.

«Наши страны находятся в выгодном географическом положении, при этом, имеющийся потенциал еще не реализован. В рамках этой работы мы уже приступили к созданию наднациональной товаропроводящей системы, которая к 2022 году будет состоять из 24 оптово-распределительных центров. Это даст возможность хранения, обработки и распределения порядка 5 млн тонн агропродукции. Предлагаю проработать возможность создания общей товарораспределительной сети с заинтересованными странами союза», - предложил президент, также пригласив государств-членов союза выступить инвесторами, подрядчиками и пользователями создаваемой в Казахстане системы.

Акцентировал Токаев внимание на бизнесе стран ЕАЭС, который находится в очень сложной ситуации из-за того, что нарушены планы развития производства, цепочки поставок, выросла кредиторская задолженность.

«Практически все ресурсы брошены на стабилизацию работы, сохранения рабочих мест. Поэтому исполнение отдельных наиболее затратных решений органов союза не является разумной мерой. Во всяком случае, на данном этапе развития нашей организации. К таким решениям возможно относятся планы по введению обязательной маркировки. Но этот вопрос конечно же должны рассмотреть правительства в рамках комиссии», - подчеркнул он.

В целом же, страны ЕАЭС должны уже сейчас готовиться к пост-кризисному периоду. Токаев рассказал, что правительством Казахстана разработан антикризисный план.

«Уверен, что аналогичная работа проведена и в других странах. Поэтому предлагаю создать и активно использовать площадку руководителей, министерств финансово-экономического блока наших стран в целом, правительств для обсуждения мер реагирования на внешние вызовы и развитию экономик в посткризисный период», - заключил глава Казахстана.