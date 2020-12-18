СНГ удалось уберечь постсоветское пространство от масштабного кровопролития - Токаев

«В это сложное время крайне важное значение приобретает тесное взаимодействие наших государств. Да, мы отличаемся друг от друга по экономическим потенциалам, наша историческое мировоззрение и даже как показал Нагорно Карабахский конфликт, геополитическое мировоззрение тоже может быть разным, но главное состоится в том, что народы наших стран желают жить в мирной обстановке, дружить друг с другом», - сказал Токаев, выступая на саммите СНГ, проходящем в пятницу в онлайн-режиме.

Он полагает, что на президентах стран СНГ лежит «особое бремя ответственности». «Наша задача – не допускать ситуаций, которые могли бы разъединять наши народы, а искать пути и возможности для налаживания взаимовыгодного сотрудничества, сближения государств СНГ в условиях стратегической турбулентности», - отметил президент Казахстана.

Токаев предложил коллегам «продумать вопросы многостороннего взаимодействия в "постпандемическом" мире со всеми его вызовами и сложностями».

«СНГ пользуется заслуженным авторитетом в международном сообществе. Наша организация усилиями её отцов-основателей все же смогла уберечь постсоветское пространство от масштабного кровопролития по сценарию югославского конфликта в тот тяжелый, во многом противоречивый период нашей общей истории», - полагает Токаев.

«Наша общая задача состоит в том, чтобы и далее укреплять потенциал Содружества в новых геополитических реалиях, усиливать его позиции на международной арене. Убежден, что сотрудничество в духе добрососедства, взаимного уважения и учета интересов позволит нам достойно выдержать все нынешние испытания и грядущие вызовы», - подчеркнул он.

СНГ было создано 22 декабря 1991 года в Алматы группой постсоветских стран. Сейчас в него входят Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Россия, Таджикистан и Узбекистан. Туркменистан присутствует в Содружестве как страна-наблюдатель, а Грузия и Украина покинули организацию.