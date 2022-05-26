Токаев полагает, что ЕАЭС успешен в развитии свободной торговли между странами-участницами

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев полагает, что Евразийский экономический союз оказался успешным проектом в части развития свободной торговли между странами-участницами, даже в сложных геополитических условиях. Казахстан при этом не всегда бывает доволен достигаемыми соглашениями, но все же поддерживает идею интеграции. Об этом Токаев заявил во время пленарного заседания Евразийского экономического форума государств-членов ЕАЭС.

«ЕАЭС создавался именно с этой целью − создать надлежащие условия для развития свободной торговли между государствами-участниками данного объединения. Сегодня мы можем задаться вопросом насколько ЕАЭС был успешен в достижении этой цели. Я бы ответил положительно. Да, действительно, ЕАЭС показал свою эффективность, в том числе в сложнейших геополитических условиях, как это происходит сейчас», − заявил Токаев.

Он подчеркнул, что в возникновении проблемных вопросов между членами союза нет ничего удивительного − это происходит во всех подобных организациях. Для их урегулирования и была, по словам президента, создана Евразийская экономическая комиссия: «Эта комиссия работает, на наш взгляд, достаточно успешно. К настоящему времени 80% барьеров были устранены в результате консультаций, которые проводятся в рамках ЕЭК. Надеемся, что эта работа будет продолжаться. Интеграция – это очень трудоемкий процесс, это процесс нахождения компромиссов между государствами-членами, причем на такой основе, которые могли бы устроить всех участников».

В то же время Токаев заметил, что Казахстан не всегда бывает доволен достигаемыми соглашениями: «Но в этом и состоит смысл интеграции, чтобы в необходимых условиях, когда это можно, поступиться некоторыми своими интересами ради общего дела. Казахстан выступает за то, чтобы ЕЭК работала по-деловому, с нацеленностью на конкретный результат».

Однако, по словам президента, главный вопрос, касающийся ЕЭК, состоит в другом: cтоит ли наделять организацию дополнительными полномочиями: «Мы в Казахстане исходим из того, что здесь забегать вперед нельзя, нужно работать постепенно. В конце концов, ЕЭК не является правительством, это исполнительный орган, которому мы делегировали соответствующие полномочия в соответствие с уставом, подписанном в марте 2015 года. Драматизировать те или иные трудности, которые возникают в процессе развития интеграции, в том числе и в ходе дискуссий, мне кажется не стоит. Но все это нормальный процесс. Повторюсь: Казахстан был, является и будет сторонником развития Евразийской интеграции на деловой основе, на прагматической основе. Конечно же, мы будем работать со всеми государствами-участниками нашего союза».

Токаев также высказался относительно проекта «Большая Евразия», который не так давно предложил развивать президент России Владимир Путин: «Действительно, это проект, который заслуживает очень детального изучения и обсуждения. Полагаю, что рано или поздно мы подойдем к реализации этого интересного предложения. Тем более, со стороны российского президента было высказано абсолютно рациональное предложение подключить и другие заинтересованные страны к процессу интеграции. Здесь мы можем говорить о проекте КНР «Один путь – один пояс» тоже, как и о других странах, которые реально высказывают интерес присоединиться к процессам интеграции на Евразийском пространстве».

В контексте этого проекта президент Казахстана также затронул вопросы финансовых отношений России и Казахстана, которые он недавно обсуждал с Путиным: «Мы пришли к необходимым соглашениям, со стороны правительства Казахстана были приняты меры. Полагаю, что сейчас эта проблема не существует. Я не буду вдаваться в подробности, что это за проблема, она связана с нынешней уникальной геополитической ситуацией. Тем не менее хотел бы зафиксировать ваше внимание на том, что именно в этой ситуации, такие близкие друг другу государства как Россия и Казахстан могут и должны находить соответствующие решения, которые диктует сама жизнь».

Продолжая тему двусторонних отношений с Россией Токаев упомянул о деятельности МФЦА, которая в нынешних обстоятельствах может быть интересна российским предпринимателям: «Из России к нам в Казахстан прибыло более 200 предпринимателей. Они разместились именно на площадке МФЦА. Я дал поручение руководителям всех соответствующих ведомств создать режим наибольшего благоприятствования для российских предпринимателей. И они будут обеспечены всеми необходимыми условиями, начиная от миграционного режима, и заканчивая решением других вопросов. Я думаю, что мы действительно должны быть вместе. Как говорил один незабвенный руководитель Совесткого союза, который находился у власти 32 года: Мы, азиаты, должны держаться вместе».