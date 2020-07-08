Действующие депутаты, акимы и ректоры. Кто выдвинут кандидатами в сенат?

В Казахстане в воскресенье завершится выдвижение кандидатов в депутаты сената. Всегда не очень заметные, выборы в сенат проходят в этом году и вовсе без внимания – оно приковано к ситуации с коронавирусом, а доступ к информации на этих выборах серьезно затруднен - Центризбирком на своем сайте до сих пор не опубликовал информации ни об одном из кандидатов, выдвинувшихся и зарегистрированных региональными избиркомами. Vласть собрала информацию о выдвиженцах, у которых больше всего шансов на успех на выборах 12 августа.

Действующие сенаторы

Как и в последних трех избирательных кампаниях в сенат, в выборах участвует всего несколько действующих депутатов, остальные в парламент осенью уже не вернутся.

Так, на второй срок переизбираются Ольга Перепечина из Северо-Казахстанской области, которая возглавляет комитет сената по финансам и бюджету, лидер партии «Ауыл» Али Бектаев, представляющий Туркестанскую область – он возглавляет комитет по аграрным вопросам, Сергей Ершов из Карагандинской области и Айгуль Капбарова из Шымкента. Все они отработали в сенате один срок.

Акимы и бывшие чиновники

В нескольких регионах страны в депутаты сената выдвинуты акимы и их заместители. Чиновники, работающие на местах, а также секретари региональных маслихатов часто становятся сенаторами.

В Костанайской области среди четырех зарегистрированных кандидатов – заместитель акима региона Сергей Капрплюк, в Алматинской области – заместитель акима региона Серикжан Бескемпиров.

В Восточно-Казахстанской области поддержку маслихатов уже получила при выдвижении аким Бородулихинского района Ольга Булавкина, в Актюбинской области – аким Шалкарского района Бауыржан Каниев. В Алматы среди трех зарегистрированных кандидатов – аким Медеуского района Султанбек Макежанов.

Кызылординская областная избирательная комиссия до сих пор не опубликовала о зарегистрированных кандидатах ни строчки, но главный кандидат уже известен. В середине июня аким региона Гульшара Абдыкаликова сообщила, что в выборах будет участвовать Акмарал Альназарова. Она работала замакима Кызылординской области, возглавляла облздрав, а в последний год была первым зампредом областного филиала партии власти «Нур Отан».

Ректоры и производственники

В трех регионах Казахстана в депутаты выдвинулись ректоры местных вузов и уже получили поддержку маслихатов, что демонстрирует высокую вероятность того, что именно они в итоге будут выбраны сенаторами.

Так, в столице среди пяти кандидатов в сенаторы – Ахылбек Куришбаев, ректор Казахского агротехнического университета им. Сейфуллина и бывший министр сельского хозяйства Казахстана. В Павлодарской области маслихаты поддержали кандидатуру ректора Павлодарского государственного педагогического университета Алтынбека Нухулы. В Акмолинской области один из пяти кандидатов в депутаты – ректор Кокшетауского университета им. Мырзахметова Мади Елюбаев. У него, в случае избрания, есть шанс стать одним из самых молодых сенаторов: Елюбаеву 38 лет, ректором он стал в 32 года.

В двух западных регионах основные претенденты на кресло сенаторов – производственники. В Мангистауской области два районных маслихата поддержали кандидатуру первого вице-президента АО «Каражанбасмунай» Суиндика Алдашева. В Атырауской области областной маслихат поддержал кандидатуру управляющего директора Kazakhstan Petrochemical Industries Сагындыка Лукпанова. В прошлом он был секретарем областного маслихата и уже выдвигал свою кандидатуру на выборах в сенат.

В Западно-Казахстанской области кандидатов пять, но открытых данных об их поддержке маслихатами нет, в Жамбылской области официально кандидатов двое и пока также нет данных о том, кого из них поддержали местные маслихаты.

Выборы без внимания

У нынешней избирательной кампании было не так много шансов на внимание аудитории – выборы назначены на лето, выбирают сенаторов выборщики – депутаты маслихатов, казахстанцы своих сенаторов знают мало, если знают вовсе. Наконец ухудшившаяся ситуация с коронавирусом забирает все внимание общества.

Центризбирком в предыдущие избирательные кампании публиковал на сайте данные о процессе выдвижения кандидатов и ходе их регистрации. В этом году данных нет, их обещают позже, когда завершится процесс регистрации.

Единственная информация, которую ЦИК озвучил к этому моменту – общее количество выдвинувшихся кандидатов в сенаторы – на 25 июня их, по информации ЦИК, было 88 человек. К 8 июля в открытых источниках есть данные только о 67 кандидатах.

Выборы, которые пройдут чуть более, чем через месяц, усилиями Центризбиркома и из-за ситуации в стране, видимо, так и останутся интересны только их прямым участникам и немногочисленным наблюдателям.

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