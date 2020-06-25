88 человек выдвинуто кандидатами в сенаторы Казахстана

На одно кресло сенатора на данный момент претендует 5 человек, сообщил в четверг в ходе заседания Центральной избирательной комиссии председатель ЦИК Берик Имашев. Сегодня же принято постановление о размере избирательного фонда кандидатов.

«По состоянию на 25 июня текущего года выдвинуто 88 человек. В среднем на одно депутатское место претендует 5 человек», - сообщил Имашев.

В свою очередь, секретарь Центризбиркома Сабила Мустафина рассказала о размере избирательного фонда, который определен для каждого кандидата. В частности, собственные средства в нем не должны превышать 8,5 млн тенге, а средства добровольных пожертвований граждан и организаций – не более 21 млн 250 тыс. тенге.

«Денежные средства, поступившие сверх установленного размера, зачислению в избирательные фонды не подлежат и возвращаются внесшим их гражданам и организациям. При этом расходы, связанные с возвратом указанных средств, покрываются за счет внесших их граждан и организаций. Анонимные пожертвования обращаются в доход республиканского бюджета. В избирательные фонды могут быть направлены только средства, полученные законным путем», - сказала Мустафина, подчеркнув, что право распоряжаться данными деньгами принадлежит исключительно кандидатам в депутаты сената.

Эти средства могут быть потрачены на выступления в любых зарегистрированных средствах массовой информации; организацию и проведение публичных предвыборных мероприятий, встреч с избирателями; выпуск и (или) распространение печатных, аудиовизуальных и иных агитационных материалов; оплату услуг юридических и физических лиц по организации агитационной работы; на покрытие транспортных и командировочных расходов, связанных с предвыборной агитацией и изготовление для бесплатной раздачи печатных, в том числе иллюстративных материалов, а также значков, флагов, флажков и других знаков и символов, специально изготовленных для избирательной кампании.

Кроме того, кандидатам в депутаты будет предоставлено 15 минут на телевидении, 10 минут на радио и две статьи не более 0,1 печатного листа, где они смогут рассказать о своих предвыборных программах.

«Размер расходов кандидата в депутаты сената, покрываемых из средств республиканского бюджета, составляет 450 тыс. тенге для выступления с программой по телевидению, по радио и публикация двух статей в периодических печатных изданиях – 300 тыс. тенге; для проведения публичных предвыборных мероприятий и выпуск агитационных материалов – 70 тыс. тенге, на транспортные расходы – 80 тыс. тенге», - проинформировала секретарь Центризбиркома.