Палестинская проблема Трампа

Предполагалось, что встреча президента США Дональда Трампа и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху на этой неделе – первая встреча двух лидеров после вступления Трампа в новую должность – будет посвящена их общему желанию пересмотреть ядерное соглашение с Ираном. Но из-за того, что израильский Кнессет задним числом легализовал поселения, возведённые на оккупированном западном берегу реки Иордан, приоритеты, видимо, придётся поменять. Трамп и Нетаньяху будут вынуждены говорить о Палестине.

Трамп открыто занимает произраильскую позицию. В декабре он обрушился с критикой на президента Барака Обаму, который решил воздержаться от голосования по резолюции Совета Безопасности ООН, осудившей незаконное строительство поселений Израилем, а не наложил на эту резолюцию вето.

Однако администрация Трампа надеялась отложить чёткую демонстрацию своей позиции в израильско-палестинском конфликте (и, в частности, в вопросе о расширении израильских поселений на оккупированных территориях) до тех пор, пока не состоится первая встреча с Нетаньяху. Израиль сделал всё это невозможным, поскольку, спустя всего несколько дней после инаугурации Трампа, объявил о планах строительства новых поселений. Это вынудило нового президента неохотно признать, что планы Израиля «не помогают» мирному процессу.

Впрочем, такое умеренное заявление не доставило хлопот израильскому парламенту, который вскоре сделал ещё один шаг вперёд и легализовал экспроприацию властями Израиля палестинской земли, принадлежащей частным лицам, ради строительства тысяч домов для израильтян на западном берегу реки Иордан. Верховный суд Израиля ещё может отменить это решение, однако многие оценивают его как смертельный удар по концепции «два государства для двух народов».

Более двухсот эксклюзивно еврейских поселений, построенных на палестинских территориях, уже давно были непреодолимым препятствием для начала мирного сосуществования двух сторон в качестве двух независимых государств. Однако в течение многих лет Израиль всеми силами пытался прикрыть эту реальность рациональными оправданиями, особенно в глазах США.

Блоки поселений, расположившиеся рядом с «Зелёной линией» (границей страны до 1967 года), не препятствуют созданию соседнего суверенного палестинского государства, утверждал Израиль, поскольку можно будет обменяться землями. Поскольку израильское правительство не признавало легальность данных поселений, оно могло и дальше заявлять, пусть и неискренне, что поддерживает идею такой сделки.

Однако эти рассуждения были совершенно неубедительными. Правительство Израиля не просто позволяло этим якобы неразрешённым поселениям существовать, но и обеспечивало их водой, электроэнергией, интернетом и военной защитой.

Всё это не прошло незамеченным в руководстве США. В апреле 2014 года госсекретарь США Джон Керри заявил Конгрессу, что прямые переговоры между Израилем и Палестиной сорвались, после того как Израиль объявил о планах возведения 700 новых жилых домов для израильтян на Западном берегу. В декабре 2016 года Обама позволил Совету Безопасности ООН проголосовать за высмеянную Трампом резолюцию, которая объявляла строительство поселений Израилем «главным препятствием» на пути создания двух государств.

Не трудно представить, что должны чувствовать палестинские переговорщики, когда они проезжают массовые израильские поселения на территории, которую они стараются включить в независимое государство. Их надежды становятся ещё более призрачными, когда они видят бульдозеры, приехавшие подготовить участки для новых поселений, а это нередкое событие. С 1993 года, когда был подписан меморандум о взаимопонимании между Организацией освобождения Палестины и Израилем, число израильтян, живущих в эксклюзивных еврейских поселениях на Западном берегу, утроилось.

Так или иначе, но теперь Израиль, похоже, отбросил маскарад. В начале февраля в Лондоне Нетаньяху трижды отказался отвечать на вопросы прессы, поддерживает ли он концепцию двух государств. А недавно он заявил, что его конечная цель заключается в том, чтобы у палестинцев было палестинское «государство-минус», ограниченное в размерах и суверенитете.

Нетаньяху недостаточно того, что палестинцы уже примирились с идеей, что Палестинское государство (на Западном берегу и в секторе Газа) будет занимать лишь 22% территории исторической Палестины. Он хочет сделать его ещё меньше и лишить его фундаментальных прав суверенитета, в частности, контроля над землёй, воздухом, водой и границами. И он делает ставку на Трампа, который должен открыть ему путь к достижению этой цели.

Конечно, обращаясь к Трампу, Нетаньяху будет и дальше заявлять со всей тактичностью продавца подержанных автомобилей, что заинтересован в мире. Он хорошо понимает, что зять Трампа, Джаред Кушнер, которому президент поручил посредничество на переговорах, не имеет ни малейшего шанса на успех. Подлинная задача Нетаньяху заключается в том, что привлечь Трампа на свою сторону в поселенческом предприятии.

Администрации Трампа следует приготовить для Нетаньяху жёсткие вопросы. Каким Израиль видит будущее оккупированных территорий и статус миллионов палестинцев, которые там живут? Как Израиль планирует выходить из тупика, который создало его стремление защищать и расширять поселения? Как Израиль собирается реагировать на рост мировой оппозиции его де-факто режиму апартеида, возникшему из-за отказа предоставить палестинцам в Израиле и Палестине равные политические права с евреями Израиля?

Ещё предстоит увидеть, выберет ли Трамп такой подход, хотя это кажется маловероятным. Он ведь может даже купиться на «альтернативные факты», которые продаёт Нетаньяху. А вот палестинцы на них не купятся. Конечно, они расстроены последним решением Кнессета, но при этом довольны своей реабилитацией: годами они говорили, что израильская сторона, незаинтересованная в создании двух государств, ведёт притворные переговоры.

Теперь, когда у палестинцев появилось больше доказательств, они, скорее всего, изменят собственную политическую тактику и сосредоточат внимание на условиях режима апартеида, который сейчас здесь господствует. Концепция двух государств умерла, и признание этого факта Израилем вдохнёт новые силы в борьбу за политические права палестинцев в едином государстве.

Project Syndicate, 2017