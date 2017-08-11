Качества великого лидера

Обедая недавно вместе в Сингапуре, мы попытались определить качества, которые делают лидера великим. Для Клауса пятью главными элементами оказались сердце, мозг, мускулы, нервы и душа. Для Кишора главными стали сочувствие, проницательность, смелость, а также способность находить таланты и понимать сложные вещи. Степень пересечения этих двух списков говорит о многом.

Не случайно оба списка начинаются с сердца. Подобно Нельсону Манделе и Махатме Ганди, лидер не может достичь величия без глубокой эмпатии со своим народом. Это чувство стимулирует борьбу против несправедливости, с которой может сталкиваться народ.

В нормальные времена такие героические лидеры не появляются. Но сейчас времена ненормальные. Наоборот, беспрецедентный уровень неравенства во многих странах мира является сегодня как раз тем видом несправедливости, который может привести к появлению великих лидеров, сострадающих тем, кто находится на дне. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо, молодой лидер, который сегодня излучает наибольшие надежды, был избран отчасти благодаря своему обещанию помочь простым людям.

Затем следует «мозг» – способность просеивать массу информации, которой нас непрерывно заваливают, чтобы принимать умные решения в сложном и быстро меняющемся мире. Здесь некоторые современные лидеры демонстрируют огромные способности.

Например, продолжение роста и развития экономики в Китае и Индии стало следствием того факт, что председатель Си Цзиньпин и премьер-министр Нарендра Моди, соответственно, понимают экономические и социальные трудности и, одновременно, перспективы, связанные с Четвёртой промышленной революцией. Они знают, что в таком сложном контексте им надо развивать новые, динамичные отрасли, которые выведут экономику их стран на передовые рубежи научного и технического прогресса.

Разумное применение новых технологий помогает бороться с бедностью. Миллиард индийцев, которые присоединились к системе «Аадхаар» (электронный паспорт), получили теперь прямой доступ к системе социальной защиты, минуя бюрократические барьеры. Миллиард китайцев, которые совершают мобильные платежи с помощью смартфонов, получили прямой доступ ко всем видам потребительских товаров, что повышает их качество жизни.

Никто пока не провёл убедительных подсчётов размера роста благосостояния, обеспеченного этими технологическими успехами. Однако как и в Китае, так и в Индии растёт оптимизм. По данным опроса Pew Research Center, 87% китайцев позитивно оценивают текущую экономическую ситуацию в стране, а 82% уверены, что их дети будут жить лучше, чем они сами сегодня. Аналогичным образом, 83% индийцев настроены позитивно по поводу экономики страны, при этом 76% уверены, что их дети будут жить лучше.

Третье критически важное качество великого лидера – это смелость, или нервы, как выразился Клаус. Приток беженцев в Европу, особенно сирийских беженцев в 2015 году, вызвал взрыв популистских настроений, а политические лидеры стали активно призывать к закрытию границ. Слабые лидеры поддались этому давлению, либо переняв риторику популистов, либо оказавшись раздавленными под напором разгорячённых конкурентов.

Но не канцлер Германии Ангела Меркель. Она подала сильный пример, согласившись принять миллион беженцев. Сначала её отношения с избирателями, и даже со многими членами её собственной партии, испортились, вплоть до того, что некоторые начали писать ей политическую эпитафию. Однако её выдающаяся смелость в итоге была вознаграждена. Сейчас во всём мире она считается одним из самых сильных лидеров нашего времени.

В своей особой, спокойной манере президент Индонезии Джоко «Джокови» Видодо демонстрирует схожую смелость. Индонезия, как и Европа, столкнулась с нарастающим давлением националистических и популистских сил, которые пытаются ликвидировать пять принципов толерантности («Панчасила»), лежащих в основе индонезийской государственности.

Арест политического союзника Джокови, бывшего губернатора Джакарты Басуки Чахая Пурнамы, известного также как Ахок, за оскорбление ислама привёл к усилению этого давления. Тем не менее, Джокови, как и Меркель, продолжает давать отпор экстремистам, и даже объявил вне закона экстремистскую группировку «Хизб ут-Тахрир».

Для того чтобы смелость приводила к позитивным переменам, конечно, нужны мускулы, то есть влияние и авторитет, позволяющие действовать, а это требует хорошего понимания политических реалий. Подобная проницательность сыграла крайне важную роль, например, в мощном сдвиге в политической системе Ирландии: эта глубоко консервативная страна выбрала премьер-министром Лео Варадкара, гея индийского происхождения.

Папа Франциск демонстрирует, как все эти различные качества могут соединяться, создавая сильного лидера. Проницательность, смелость, нравственность и интеллект лежат в основе его стремлений изменить позицию и восприятие Римско-католической церкви в мире.

Например, традиции запрещают папе одобрять гомосексуальность, однако папа Франциск набрался смелости сказать следующее: «Если человек является геем, ищет Бога, и у него добрая воля, то кто я такой, чтобы судить его?». Кроме того, папа Франциск порвал с традиционной позицией Церкви, заявив, что женщины, которым грозит вирус Зика, поразивший некоторые страны Латинской Америки в прошлом году, могли бы пользоваться искусственными средствами контрацепции.

В целом, папа Франциск демонстрирует смелость и мудрость, поддержав более децентрализованную структуру церкви и выступая за инклюзивную церковь, которая является «домом для всех». Ещё одним проницательным поступком папы стала замена высших чинов Ватикана постепенным образом, а не единым махом.

У папы Франциска есть также качество, которое Клаус назвал бы душой лидера. Большинство лидеров, рано или поздно, поддаются комфортным атрибутам своей должности. А папа Франциск продолжает вести простой, непритязательный образ жизни, без тех привилегий, которые часто оказываются связаны с лидерством, даже в религиозной сфере.

В мире, который меняется быстрее, чем раньше, нам надо искать лидеров, способных защищать и отстаивать интересы людей, которых они представляют. Это означает, что мы должны не просто критиковать недостатки слабых лидеров, но и подчёркивать успехи сильных. Таких лидеров может быть и мало, но они есть, и нам следует им аплодировать.

Кишор Махбибани – декан Школы государственной политики им. Ли Куан Ю при Национальном университете Сингапура, соавтор книги «Чудо АСЕАН». Клаус Шваб – основатель и исполнительный председатель Всемирного экономического форума, автор книги Четвёртая промышленная революция

Project Syndicate, 2017

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