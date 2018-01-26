Настало время для успеха женщин

В общественном мнении стран всего мира растёт понимание, что повышение роли женщин – это важнейший приоритет. Вопрос о том, как создать больше экономических возможностей для женщин, занимает в этом году особое место в повестке ежегодного Всемирного экономического форума в Давосе. В связи с этим защитники прав женщин чувствуют прилив энергии, а бесчисленное множество других людей, как мужчин, так и женщин, начинают признавать неотложность данной задачи.

Предоставить женщинам и девочкам возможность для успеха в жизни – это не просто правильно; этот шаг поможет преобразить общества и экономику на благо всех. Например, повышение доли женщин в составе экономически активного населения до такого же уровня, как у мужчин, увеличило бы ВВП Японии на 9%, а Индии – на 27%.

Международный валютный фонд документально подтвердил множество других макроэкономических выгод, связанных с увеличением роли женщин. Как выяснилось, сокращение гендерных разрывов в сфере занятости и образования помогает государствам диверсифицировать свой экспорт. Включение большего числа женщин в наблюдательные советы банков помогает избежать узкого группового мышления, что повышает стабильность и устойчивость в финансовом секторе. Кроме того, сокращение гендерного неравенства снижает неравенство в уровне доходов, что открывает путь к более устойчивому росту экономики.

Ликвидация гендерного разрыва может выглядеть трудной задачей, но её необходимо решать для долгосрочного экономического развития и процветания. Целью каждой страны должно стать максимальное использование талантов народа.

Реализация потенциала женщин – это универсальная миссия. Но некоторые барьеры, сдерживающие этот потенциал, тоже универсальны. Поразительно, но почти в 90% стран мира существует один или более законодательных запретов, связанных с половыми признаками. В некоторых странах женщины до сих пор ограничены в правах собственности (по сравнению с мужчинами); в других странах – мужья имеют право запрещать своим жёнам работать.

Помимо юридических барьеров женщины сталкиваются также с социальными и культурными препятствиями, которые ограничивают их доступ к учёбе, труду и финансовым услугам. Это особенно касается стран с хрупкими политическими системами.

Сейчас, когда осведомлённость общества об этой проблеме возросла, пора выступить с конкретными мерами, чтобы помочь женщинам оставаться в составе рабочей силы и одновременно воспитывать детей. Норвегия может быть одним из примеров, помогающим понять, как всё это может выглядеть. В этой стране доступная система ухода за детьми, а также практика предоставления отпусков по уходу за ребёнком доказали свою эффективность, дав возможность работать и матерям, и отцам. Да, такие программы стоят дорого. Но это оправданная инвестиция, если учесть тот огромный вклад в рост экономики, который вносят работающие женщины.

Кроме того, программы, помогающие женщинам продолжать работать, меняют роль отцов. В Норвегии и других странах с аналогичной политикой отцы сейчас в равной степени с матерями делят отпуск по уходу за ребёнком и заботы о детях. В результате, больше женщин получило возможность играть роль лидеров в трудовой и общественной жизни.

Конечно, страны, которые ещё не достигли норвежского уровня экономического развития, часто сталкиваются с другими гендерными проблемами, например, с ограниченным доступом к водным ресурсам и образованию. К сожалению, хотя многие страны достигли успехов, сокращая гендерный разрыв в охвате девочек начальным школьным образованием, предстоит ещё очень многое сделать на уровне среднего и высшего образования. Пока сохраняются подобные гендерные разрывы, женщины не смогут надеяться на обретение политической и экономической власти на равных условиях с мужчинами. Именно поэтому Норвегия сделала обучение девочек главным приоритетом в своих программах помощи международному развитию.

Помимо образования критически важно также обеспечить доступ женщин к финансовым услугам в развивающихся странах, поскольку это даст им возможность полноценно участвовать в экономической жизни, в том числе в качестве предпринимателей. Когда женщины получают возможность начать собственный бизнес, они способствуют инновациям и процветанию своих стран.

Поскольку уровень экономической активности женщин крайне важен для роста экономики, организации, подобные МВФ, решительно настроены работать с правительствами стран всего мира над повышением экономической роли женщин. Например, поддерживаемые МВФ программы в Египте и Иордании включают меры по увеличению инвестиций в государственные детские сады и ясли, а также в безопасный общественный транспорт.

Помимо конкретных мер, сегодняшние дискуссии всё больше фокусируются на необходимости более широких социальных перемен. И сейчас, когда движения, подобные #Equalpay и #MeToo, набрали столь большую силу, эти перемены, по всей видимости, уже назревают. Очень вдохновляет тот факт, что так много женщин, девочек и – да – мужчин высказываются против ретроградного отношения к женщинам, мешающего всем нам.

На фоне восстановления глобальной экономики, правительства стран мира обязаны заложить сейчас фундамент для долгосрочного экономического роста, создав условия для полной реализации женщинами своего потенциала. С дискриминацией женщин должно быть покончено. Для женщин настало время для успеха.

Project Syndicate, 2018