Казахстан всегда будет уделять особое внимание гендерному равенству, обещает Токаев

В своем традиционном поздравлении с Международным женским днем президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев пообещал, что гендерное равенство и защита прав женщин будут приоритетными для государства.

«Государство всегда будет уделять особое внимание обеспечению гендерного равенства, защите прав женщин и укреплению семейных ценностей», - говорится в поздравлении Токаева.

Он отметил, что роль женщин «в семье, жизни общества, всестороннем развитии государства сегодня поистине огромна». «Вы добиваетесь больших результатов в производстве, творчестве, политике, бизнесе и многих других сферах», - заявил Токаев.

Президент пожелал казахстанским женщинам «крепкого здоровья, счастья и весеннего настроения».

В Казахстане остается значительным разрыв в оплате труда между мужчинами и женщинами, несмотря на сокращение разрыва, он по-прежнему составляет более четверти.

На высших государственных постах представленность женщин остается низкой. Квоты, которые внесены в законодательство, требует от политпартий включать в свои избирательные списки не менее трети женщин, представителей молодежи и людей с особыми потребностями – эти группы объединены в одну. В итоге в сенате число женщин-депутатом никогда не превышало четверть, в мажилисе поледнего созыва их было немногим больше.

В правительстве работает всего три женщины-министра, в стране нет ни одной женщины-акима. Женщины в Казахстане никогда не занимали постов премьер-министра, председателя Верховного суда, Нацбанка, Генпрокурора, они не представлены на высших должностях в силовых структурах.