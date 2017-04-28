Насколько хорошо вы знаете Twin Peaks?

Угадайте микрорайон по фотографии

После войны в Европе и СССР начали активно строить микрорайоны, в Алматы этот бум продолжается до сих пор, хотя многие страны уже отказались от этой практики — к примеру, во Франции панельные дома начали сносить уже в 70-е годы, признав, что однообразные микрорайоны превращаются в своеобразное гетто.

Мы предлагаем вам пройти небольшой тест: узнать микрорайон по фото.

Фотографии Жанары Каримовой