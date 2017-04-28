Насколько хорошо вы знаете Twin Peaks?

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Премьера нового долгожданного сезона сериала «Твин Пикс» состоится в рамках 70-го Каннского кинофестиваля, где покажут первые 2 серии действий спустя 25 лет после событий оригинального сериала. Как и обещала Лора Палмер, они с агентом Купером встретятся в 2017 году. Новый сезон стартуют в эфире Showtime 21 мая 2017 года. Vласть предлагает фанатам творения Дэвида Линча проверить себя и вспомнить детали «Твин Пикса».

Начнем с легкого: любимый пирог агента Купера?

  • Вишневый
  • Смородиновый
  • Клубничный
  • Лимонный

Кем работал Лео Джонсон?

  • Наемным убийцей
  • Дальнобойщиком
  • Грузчиком на лесопилке
  • Вербовщиком в «Одноглазом Джеке»

Какую букву агенты нашли при осмотре тела Терезы Бэнкс?

  • Б
  • Р
  • О
  • Т

Карлик из Черного Вигвама это…

  • Альтер-эго Питера Тремонда
  • Рука Филиппа Майкла Жерара
  • Брат Великана
  • Первая жертва Боба

Население Твин Пикса, указанное на въезде в город?

  • 51 160
  • 52 101
  • 51 201
  • 56 201

Какого цвета телефон был в доме Палмеров?

  • Желтый
  • Красный
  • Белый
  • Синий

Когда агент Купер пришел в ветеринарную клинику Лайдекера, какое животное отводили на осмотр?

  • Попугая
  • Кота
  • Ящерицу
  • Ламу

Какая кличка была у птицы Жака Рено, которая покусала Лору Палмер?

  • Луи Армстронг
  • Уолдо
  • Бартоломью
  • Эрл

Какую улику агент Купер и шериф нашли в доме Жака Рено при первом обыске?

  • Кровавую рубашку Лео Джонсона
  • Клетку птицы
  • Веревки, которыми связали Лору Палмер
  • Основную часть покерной фишки, обломок которой нашли в желудке Лоры Палмер

У кого из жителей Твин Пикса был красный корвет?

  • Бенджамин Хорн
  • Жак Рено
  • Бобби Бригз
  • Лео Джонсон
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Хорошо ли вы знаете сюжет книг о Гарри Поттере

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07.04.2017
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Фотографии Дидара Кушаманова

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Мы предлагаем вам пройти небольшой тест: узнать микрорайон по фото.

Фотографии Жанары Каримовой

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