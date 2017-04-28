Насколько хорошо вы знаете Twin Peaks?
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Премьера нового долгожданного сезона сериала «Твин Пикс» состоится в рамках 70-го Каннского кинофестиваля, где покажут первые 2 серии действий спустя 25 лет после событий оригинального сериала. Как и обещала Лора Палмер, они с агентом Купером встретятся в 2017 году. Новый сезон стартуют в эфире Showtime 21 мая 2017 года. Vласть предлагает фанатам творения Дэвида Линча проверить себя и вспомнить детали «Твин Пикса».
Начнем с легкого: любимый пирог агента Купера?
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Вишневый
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Смородиновый
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Клубничный
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Лимонный
Кем работал Лео Джонсон?
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Наемным убийцей
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Дальнобойщиком
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Грузчиком на лесопилке
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Вербовщиком в «Одноглазом Джеке»
Какую букву агенты нашли при осмотре тела Терезы Бэнкс?
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Б
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Р
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О
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Т
Карлик из Черного Вигвама это…
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Альтер-эго Питера Тремонда
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Рука Филиппа Майкла Жерара
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Брат Великана
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Первая жертва Боба
Население Твин Пикса, указанное на въезде в город?
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51 160
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52 101
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51 201
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56 201
Какого цвета телефон был в доме Палмеров?
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Желтый
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Красный
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Белый
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Синий
Когда агент Купер пришел в ветеринарную клинику Лайдекера, какое животное отводили на осмотр?
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Попугая
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Кота
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Ящерицу
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Ламу
Какая кличка была у птицы Жака Рено, которая покусала Лору Палмер?
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Луи Армстронг
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Уолдо
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Бартоломью
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Эрл
Какую улику агент Купер и шериф нашли в доме Жака Рено при первом обыске?
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Кровавую рубашку Лео Джонсона
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Клетку птицы
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Веревки, которыми связали Лору Палмер
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Основную часть покерной фишки, обломок которой нашли в желудке Лоры Палмер
У кого из жителей Твин Пикса был красный корвет?
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Бенджамин Хорн
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Жак Рено
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Бобби Бригз
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Лео Джонсон
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26 апреля 1997 года свет увидел первую книгу из серии романов о жизни Мальчика-Который-Выжил — «Гарри Поттер и философский камень». В честь двадцатилетия книги Vласть предлагает освежить память и ответить на вопросы по двум из семи книг о жизни Гарри Поттера.
В КБТУ продолжается выставка «Архитектурный код Алматы», подготовленная командой архитекторов-энтузиастов Arhcode Almaty. Один из разделов выставки называется «Детали», сегодня мы предлагаем вам по фрагментам угадать известные алматинские сооружения.
Фотографии Дидара Кушаманова
После войны в Европе и СССР начали активно строить микрорайоны, в Алматы этот бум продолжается до сих пор, хотя многие страны уже отказались от этой практики — к примеру, во Франции панельные дома начали сносить уже в 70-е годы, признав, что однообразные микрорайоны превращаются в своеобразное гетто.
Мы предлагаем вам пройти небольшой тест: узнать микрорайон по фото.
Фотографии Жанары Каримовой