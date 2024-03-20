Насколько хорошо вы знаете государственный герб Казахстана?
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15 марта на заседании Национального курултая в Атырау президент Касым-Жомарт Токаев выступил с предложением изменить герб Казахстана, заявив, что считает целесообразным доводы о том, что герб слишком сложен для восприятия, в нем присутствуют «эклектика» и «признаки советской эпохи». Данное заявление вызвало неоднозначную реакцию в обществе: предложение о смене герба активно обсуждается в соцсетях и на различных платформах. Предлагаем вам проверить свои знания о государственном гербе Казахстана.
Тест подготовлен Жанатом Тукпиевым
1. Кто является авторами государственного герба Казахстана?
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Жандарбек Малибеков, Шот-Аман Валиханов
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Шамши Калдаяков, Нурсултан Назарбаев
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Шакен Ниязбеков, Жандарбек Малибеков
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Шот-Аман Валиханов, Нурсултан Назарбаев
2. Из какого количества элементов состоит герб?
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20
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39
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37
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41
3. Какой материал используют для производства герба?
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Пластик
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Гипс
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Бронзу
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Золото
Что расположено в верхней части герба?
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Надпись «QAZAQSTAN»
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Звезда
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Тулпары
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Шанырак
5. Сколько уыков (опор) расходятся от центральной части герба Казахстана?
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72
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64
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32
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55
6. Как называется элемент юрты, который расположен в нижней части герба, в центральной части которого находится слово «QAZAQSTAN»?
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Кереге
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Жота
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Босаға
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Желбау
7. Сколько колец нанесено на каждый из рогов тулпаров?
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7
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6
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9
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10
8. В каком году на гербе были внесены изменения в написание названия страны: вместо прежнего кириллического написания «ҚАЗАҚСТАН» стало использоваться латинизированное «QAZAQSTAN»?
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В 2018
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В 2019
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В 2020
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В 2021
9. Где находятся два самых больших герба диаметром 3 метра?
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В Акорде и Музее первого президента Республики Казахстан
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В Парламенте Республики Казахстан и Акорде
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В здании правительства и библиотеке первого президента
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В библиотеке первого президента и Парламенте
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В начале лета Vласть совместно с Archcode Almaty запустили тест на определение памятников в Алматы, и результаты оказались неожиданными: сооружения, которые многие из вас указали как памятники, никогда ими не являлись. Но это не только не умаляет их значимости, а наоборот, говорит о том, что стоит задуматься об их включении в охранный список.
В июне этого года состоялась первая встреча рабочей экспертной группы Архкод Алматы совместно с ICOMOS - Международный совет по сохранению памятников и достопримечательных мест. По итогам экспертного голосования из 100 потенциальных объектов для внесения в список наследия было выбрано 10. Участники рабочей группы также решили вынести этот список на всеобщее голосование с тем, чтобы отобрать несколько зданий для внесения в список архитектурного наследия местного значения. Кроме того, акимат города Алматы объявил о намерении внести несколько сооружений в список памятников.
После завершения первого общественного голосования группа Archcode Almaty начнет процедуру по внесению выбранных объектов в списки наследия, а по результатам подготовит методичку, которой могут воспользоваться горожане, общественные деятели и организации, заинтересованные в охране зданий, которые они считают ценными.
Приглашаем вас проголосовать за то здание, которое вы считаете важным, ценным и достойным включения в список архитектурного наследия местного значения, а также проверить насколько ваше мнение совпадает с мнением экспертов.
Тест: Адиль Ажиев, фотографии Жанары Каримовой
Сложно определить критерии, по которым одни здания являются памятниками республиканского значения, другие – городского, а иные вообще могут быть снесены без сожаления. В Казахстане процесс ввода и вывода зданий из списков памятников архитектуры непрозрачен и непонятен, а решение по внесению объектов в списки принимается сверху. Поэтому совместно с ArhCode Almaty мы начинаем спецпроект «Право на наследие» по работе над тем, чтобы горожане могли принимать активное участие в принятии решений по поводу сохранения и внесения в списки наследия архитектурных объектов, которые считают ценными. В течение этого года команда проекта ArchCode Almaty будет исследовать критерии ценности архитектурного наследия, а также рассказывать о процессе включения зданий в список наследия, а пока же мы предлагаем вам найти логику в решениях минкульта и определить, какие строения являются памятниками, а какие – нет.
ArhCode Almaty осуществляет проект при поддержке Фонда Сорос Казахстан.