Что вы знаете о выборах?

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19 марта пройдут выборы депутатов мажилиса и маслихатов. В их преддверии предлагаем пройти тест из 10 вопросов на знание выборной системы Казахстана:

Парламент Казахстана состоит из:

  • Сената
  • Сената и мажилиса
  • Мажилиса и маслихата
  • Сената, мажилиса и маслихата

Что такое маслихат?

  • Третья палата парламента
  • Местный представительный орган
  • Почтовое отделение
  • Орган Ассамблеи народа Казахстана

Как можно стать депутатом Сената:

  • Победить на всенародных выборах
  • Депутатов сената выбирает премьер-министр
  • Часть депутатов назначается президентом, часть избирается выборщиками
  • Все депутаты Сената назначаются президентом

Как можно стать депутатом мажилиса:

  • Победить на всенародных выборах
  • Быть назначенным президентом
  • Быть назначенным Ассамблеей народа Казахстана
  • Депутатов мажилиса избирают депутаты Сената

Разрешено ли самовыдвижение в мажилис?

  • Нет, разрешено выдвижение только по партийным спискам
  • Да

Нужно ли кандидату в депутаты мажилиса сдавать экзамен на знание казахского языка?

  • Да
  • Нет
  • Нужно предоставить школьный или студенческий аттестат, где есть оценка по казахскому языку

С какого возраста можно стать депутатом Сената?

  • 25
  • 30
  • 35
  • 45

С какого возраста можно баллотироваться в депутаты мажилиса?

  • 25
  • 30
  • 35
  • 40

С какого возраста можно баллотироваться в маслихат?

  • 20
  • 25
  • 30
  • 35

Зарегистрированные политические партии могут выдвигать партийные списки на выборах в мажилис. Сколько сейчас в Казахстане зарегистрированных партий?

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Какое здание должно быть памятником архитектуры?

В начале лета Vласть совместно с Archcode Almaty запустили тест на определение памятников в Алматы, и результаты оказались неожиданными: сооружения, которые многие из вас указали как памятники, никогда ими не являлись. Но это не только не умаляет их значимости, а наоборот, говорит о том, что стоит задуматься об их включении в охранный список.

В июне этого года состоялась первая встреча рабочей экспертной группы Архкод Алматы совместно с ICOMOS - Международный совет по сохранению памятников и достопримечательных мест. По итогам экспертного голосования из 100 потенциальных объектов для внесения в список наследия было выбрано 10. Участники рабочей группы также решили вынести этот список на всеобщее голосование с тем, чтобы отобрать несколько зданий для внесения в список архитектурного наследия местного значения. Кроме того, акимат города Алматы объявил о намерении внести несколько сооружений в список памятников.

После завершения первого общественного голосования группа Archcode Almaty начнет процедуру по внесению выбранных объектов в списки наследия, а по результатам подготовит методичку, которой могут воспользоваться горожане, общественные деятели и организации, заинтересованные в охране зданий, которые они считают ценными.

Приглашаем вас проголосовать за то здание, которое вы считаете важным, ценным и достойным включения в список архитектурного наследия местного значения, а также проверить насколько ваше мнение совпадает с мнением экспертов.

27.12.2018
Памятник или нет?

Тест: Адиль Ажиев, фотографии Жанары Каримовой

Сложно определить критерии, по которым одни здания являются памятниками республиканского значения, другие – городского, а иные вообще могут быть снесены без сожаления. В Казахстане процесс ввода и вывода зданий из списков памятников архитектуры непрозрачен и непонятен, а решение по внесению объектов в списки принимается сверху. Поэтому совместно с ArhCode Almaty мы начинаем спецпроект «Право на наследие» по работе над тем, чтобы горожане могли принимать активное участие в принятии решений по поводу сохранения и внесения в списки наследия архитектурных объектов, которые считают ценными. В течение этого года команда проекта ArchCode Almaty будет исследовать критерии ценности архитектурного наследия, а также рассказывать о процессе включения зданий в список наследия, а пока же мы предлагаем вам найти логику в решениях минкульта и определить, какие строения являются памятниками, а какие – нет.

ArhCode Almaty осуществляет проект при поддержке Фонда Сорос Казахстан.

28.05.2018
Фильму «Титаник» - 20 лет. Насколько хорошо вы помните фильм, катастрофу и корабль?

18 декабря 1997 года началось триумфальное шествие в мировом кинопрокате фильма-катастрофы Джеймса Кэмерона «Титаник». Одна из самых мощных любовных историй, снятых в 20 веке, рекордсмен планетарного бокс-офиса, оскароносец-рекордсмен, «Титаник» и по сей день остается фильмом, сформировавшим целое поколение. Публицист Мади Мамбетов предлагает освежить в памяти картину, пройти тест и, возможно, пересмотреть фильм.

15.12.2017
Тест: Кино и королевы

В рамках кинофестиваля Clique состоится казахстанская премьера исторической драмы «Виктория и Абдул», посвященной взаимоотношениям пожилой королевы Великобритании и ее индийского пажа-мусульманина. Дама Джуди Денч возвращается к роли королевы Виктории, уже принесшей ей в свое время номинацию на «Оскар». Колумнист и историк-энтузиаст Мади Мамбетов подготовил тест на знания как истории кино, так и истории Англии.

03.11.2017