Что вы знаете о выборах?
-
- 410
-
19 марта пройдут выборы депутатов мажилиса и маслихатов. В их преддверии предлагаем пройти тест из 10 вопросов на знание выборной системы Казахстана:
Парламент Казахстана состоит из:
-
Сената
-
Сената и мажилиса
-
Мажилиса и маслихата
-
Сената, мажилиса и маслихата
Что такое маслихат?
-
Третья палата парламента
-
Местный представительный орган
-
Почтовое отделение
-
Орган Ассамблеи народа Казахстана
Как можно стать депутатом Сената:
-
Победить на всенародных выборах
-
Депутатов сената выбирает премьер-министр
-
Часть депутатов назначается президентом, часть избирается выборщиками
-
Все депутаты Сената назначаются президентом
Как можно стать депутатом мажилиса:
-
Победить на всенародных выборах
-
Быть назначенным президентом
-
Быть назначенным Ассамблеей народа Казахстана
-
Депутатов мажилиса избирают депутаты Сената
Разрешено ли самовыдвижение в мажилис?
-
Нет, разрешено выдвижение только по партийным спискам
-
Да
Нужно ли кандидату в депутаты мажилиса сдавать экзамен на знание казахского языка?
-
Да
-
Нет
-
Нужно предоставить школьный или студенческий аттестат, где есть оценка по казахскому языку
С какого возраста можно стать депутатом Сената?
-
25
-
30
-
35
-
45
С какого возраста можно баллотироваться в депутаты мажилиса?
-
25
-
30
-
35
-
40
С какого возраста можно баллотироваться в маслихат?
-
20
-
25
-
30
-
35
Зарегистрированные политические партии могут выдвигать партийные списки на выборах в мажилис. Сколько сейчас в Казахстане зарегистрированных партий?
-
1
-
2
-
5
-
7
Вы ответили правильно на 0 из 0
В начале лета Vласть совместно с Archcode Almaty запустили тест на определение памятников в Алматы, и результаты оказались неожиданными: сооружения, которые многие из вас указали как памятники, никогда ими не являлись. Но это не только не умаляет их значимости, а наоборот, говорит о том, что стоит задуматься об их включении в охранный список.
В июне этого года состоялась первая встреча рабочей экспертной группы Архкод Алматы совместно с ICOMOS - Международный совет по сохранению памятников и достопримечательных мест. По итогам экспертного голосования из 100 потенциальных объектов для внесения в список наследия было выбрано 10. Участники рабочей группы также решили вынести этот список на всеобщее голосование с тем, чтобы отобрать несколько зданий для внесения в список архитектурного наследия местного значения. Кроме того, акимат города Алматы объявил о намерении внести несколько сооружений в список памятников.
После завершения первого общественного голосования группа Archcode Almaty начнет процедуру по внесению выбранных объектов в списки наследия, а по результатам подготовит методичку, которой могут воспользоваться горожане, общественные деятели и организации, заинтересованные в охране зданий, которые они считают ценными.
Приглашаем вас проголосовать за то здание, которое вы считаете важным, ценным и достойным включения в список архитектурного наследия местного значения, а также проверить насколько ваше мнение совпадает с мнением экспертов.
Тест: Адиль Ажиев, фотографии Жанары Каримовой
Сложно определить критерии, по которым одни здания являются памятниками республиканского значения, другие – городского, а иные вообще могут быть снесены без сожаления. В Казахстане процесс ввода и вывода зданий из списков памятников архитектуры непрозрачен и непонятен, а решение по внесению объектов в списки принимается сверху. Поэтому совместно с ArhCode Almaty мы начинаем спецпроект «Право на наследие» по работе над тем, чтобы горожане могли принимать активное участие в принятии решений по поводу сохранения и внесения в списки наследия архитектурных объектов, которые считают ценными. В течение этого года команда проекта ArchCode Almaty будет исследовать критерии ценности архитектурного наследия, а также рассказывать о процессе включения зданий в список наследия, а пока же мы предлагаем вам найти логику в решениях минкульта и определить, какие строения являются памятниками, а какие – нет.
ArhCode Almaty осуществляет проект при поддержке Фонда Сорос Казахстан.
18 декабря 1997 года началось триумфальное шествие в мировом кинопрокате фильма-катастрофы Джеймса Кэмерона «Титаник». Одна из самых мощных любовных историй, снятых в 20 веке, рекордсмен планетарного бокс-офиса, оскароносец-рекордсмен, «Титаник» и по сей день остается фильмом, сформировавшим целое поколение. Публицист Мади Мамбетов предлагает освежить в памяти картину, пройти тест и, возможно, пересмотреть фильм.
В рамках кинофестиваля Clique состоится казахстанская премьера исторической драмы «Виктория и Абдул», посвященной взаимоотношениям пожилой королевы Великобритании и ее индийского пажа-мусульманина. Дама Джуди Денч возвращается к роли королевы Виктории, уже принесшей ей в свое время номинацию на «Оскар». Колумнист и историк-энтузиаст Мади Мамбетов подготовил тест на знания как истории кино, так и истории Англии.