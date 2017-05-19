Хорошо ли вы знаете сюжет фильма «Пятый элемент»

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20 лет назад, майским днем 1997 года, в мировой прокат вышла картина французского режиссера Люка Бессона «Пятый элемент». С бюджетом в $90 миллионов, на момент выхода, «Пятый элемент» стал самой выскобюджетной картиной, снятой не в Голливуде, а спустя годы занял достойное место среди фильмов на космическую тематику. Vласть предлагает проверить насколько хорошо вы помните сюжет популярного на постсоветском пространстве фантастического боевика.

1. В каком году разворачиваются основные действия фильма?

  • 2263
  • 2019
  • В 2050
  • 3100

2. Как называлась инопланетная раса, оставившая элементы храниться на Земле?

  • Криптонцы
  • Миндачивы или мондошаване
  • Видиане
  • Гоморреанцы

3. Какое домашнее животное жило у Корбена Далласа?

  • Ручной слонообразный зверек
  • Лабрадор
  • Кошка
  • Африканский таракан

4. На каком языке говорила героиня Миллы Йовович Лилу?

  • На божественном языке
  • На клингонском языке
  • На английском языке
  • На языке надсат

5. Кем работал майор в отставке Корбен Даллас

  • Контрабандистом
  • Капитаном межпланетного коробля
  • Таксистом
  • После отставки он решил отдохнуть и поэтому был безработным

6. Знакомясь с культурой землян, Лилу научилась приемам боевых искусств у этого актера.

  • Джеки Чана
  • Джета Ли
  • Жанклода Вандама
  • Брюса Ли

7. Кто по сюжету является Пятым элементом?

  • Лилу
  • Любовь
  • Добро
  • Плавалагуна

8. Где хранились камни, символизировавшие 4 элемента?

  • Внутри ящика на борту Зорга
  • В чемодане дивы Плавылагуны
  • В ящике Пандоры
  • Внутри дивы Плавылагуны

9. Какую, по сюжету фильма, роль выполнял отряд мангалоров?

  • Они работали на правительство Земного Союза и защищали Лилу
  • Отряд мангалоров доставил Лилу на Землю
  • Они были наемниками и сначала работали на Зорга
  • Они были наняты в качестве охраны Флостонского круизного лайнера

10. С помощью чего в финале фильма главные герои активировали последний элемент – огонь?

  • С помощью делюминатора
  • С помощью зажигалки
  • С помощью спички
  • С помощью огнива
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