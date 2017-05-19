Хорошо ли вы знаете сюжет фильма «Пятый элемент»
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20 лет назад, майским днем 1997 года, в мировой прокат вышла картина французского режиссера Люка Бессона «Пятый элемент». С бюджетом в $90 миллионов, на момент выхода, «Пятый элемент» стал самой выскобюджетной картиной, снятой не в Голливуде, а спустя годы занял достойное место среди фильмов на космическую тематику. Vласть предлагает проверить насколько хорошо вы помните сюжет популярного на постсоветском пространстве фантастического боевика.
1. В каком году разворачиваются основные действия фильма?
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2263
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2019
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В 2050
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3100
2. Как называлась инопланетная раса, оставившая элементы храниться на Земле?
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Криптонцы
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Миндачивы или мондошаване
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Видиане
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Гоморреанцы
3. Какое домашнее животное жило у Корбена Далласа?
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Ручной слонообразный зверек
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Лабрадор
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Кошка
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Африканский таракан
4. На каком языке говорила героиня Миллы Йовович Лилу?
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На божественном языке
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На клингонском языке
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На английском языке
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На языке надсат
5. Кем работал майор в отставке Корбен Даллас
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Контрабандистом
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Капитаном межпланетного коробля
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Таксистом
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После отставки он решил отдохнуть и поэтому был безработным
6. Знакомясь с культурой землян, Лилу научилась приемам боевых искусств у этого актера.
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Джеки Чана
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Джета Ли
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Жанклода Вандама
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Брюса Ли
7. Кто по сюжету является Пятым элементом?
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Лилу
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Любовь
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Добро
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Плавалагуна
8. Где хранились камни, символизировавшие 4 элемента?
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Внутри ящика на борту Зорга
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В чемодане дивы Плавылагуны
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В ящике Пандоры
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Внутри дивы Плавылагуны
9. Какую, по сюжету фильма, роль выполнял отряд мангалоров?
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Они работали на правительство Земного Союза и защищали Лилу
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Отряд мангалоров доставил Лилу на Землю
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Они были наемниками и сначала работали на Зорга
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Они были наняты в качестве охраны Флостонского круизного лайнера
10. С помощью чего в финале фильма главные герои активировали последний элемент – огонь?
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С помощью делюминатора
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С помощью зажигалки
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С помощью спички
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С помощью огнива
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