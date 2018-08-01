Угадайте памятник-изгой

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Фотографии Жанары Каримовой

За кинотеатром Сары-Арка собраны памятники-изгои, которые были установлены в Алма-Ате в советское время. Предлагаем вам угадать кто есть кто из них.

1. Кто это?

  • Михаил Фрунзе
  • Вячеслав Молотов
  • Михаил Калинин

2. Кто это?

  • Лазарь Каганович
  • Максим Горький
  • Вячеслав Молотов

3. Кто это?

  • Дмитрий Фурманов
  • Михаил Фрунзе
  • Рудольф Маречек

4. Кто это?

  • Павел Виноградов
  • Лука Емелев
  • Дмитрий Фурманов

5. Кто это?

  • Владимир Ленин
  • Лев Троцкий
  • Феликс Дзержинский

6. Кто это?

  • Рудольф Маречек
  • Мате Залка
  • Дмитрий Фурманов
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Памятник или нет?

Тест: Адиль Ажиев, фотографии Жанары Каримовой

Сложно определить критерии, по которым одни здания являются памятниками республиканского значения, другие – городского, а иные вообще могут быть снесены без сожаления. В Казахстане процесс ввода и вывода зданий из списков памятников архитектуры непрозрачен и непонятен, а решение по внесению объектов в списки принимается сверху. Поэтому совместно с ArhCode Almaty мы начинаем спецпроект «Право на наследие» по работе над тем, чтобы горожане могли принимать активное участие в принятии решений по поводу сохранения и внесения в списки наследия архитектурных объектов, которые считают ценными. В течение этого года команда проекта ArchCode Almaty будет исследовать критерии ценности архитектурного наследия, а также рассказывать о процессе включения зданий в список наследия, а пока же мы предлагаем вам найти логику в решениях минкульта и определить, какие строения являются памятниками, а какие – нет.

ArhCode Almaty осуществляет проект при поддержке Фонда Сорос Казахстан.

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