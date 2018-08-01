Угадайте памятник-изгой
-
- 813
-
Фотографии Жанары Каримовой
За кинотеатром Сары-Арка собраны памятники-изгои, которые были установлены в Алма-Ате в советское время. Предлагаем вам угадать кто есть кто из них.
1. Кто это?
-
Михаил Фрунзе
-
Вячеслав Молотов
-
Михаил Калинин
2. Кто это?
-
Лазарь Каганович
-
Максим Горький
-
Вячеслав Молотов
3. Кто это?
-
Дмитрий Фурманов
-
Михаил Фрунзе
-
Рудольф Маречек
4. Кто это?
-
Павел Виноградов
-
Лука Емелев
-
Дмитрий Фурманов
5. Кто это?
-
Владимир Ленин
-
Лев Троцкий
-
Феликс Дзержинский
6. Кто это?
-
Рудольф Маречек
-
Мате Залка
-
Дмитрий Фурманов
Вы ответили правильно на 0 из 0
Тест: Адиль Ажиев, фотографии Жанары Каримовой
Сложно определить критерии, по которым одни здания являются памятниками республиканского значения, другие – городского, а иные вообще могут быть снесены без сожаления. В Казахстане процесс ввода и вывода зданий из списков памятников архитектуры непрозрачен и непонятен, а решение по внесению объектов в списки принимается сверху. Поэтому совместно с ArhCode Almaty мы начинаем спецпроект «Право на наследие» по работе над тем, чтобы горожане могли принимать активное участие в принятии решений по поводу сохранения и внесения в списки наследия архитектурных объектов, которые считают ценными. В течение этого года команда проекта ArchCode Almaty будет исследовать критерии ценности архитектурного наследия, а также рассказывать о процессе включения зданий в список наследия, а пока же мы предлагаем вам найти логику в решениях минкульта и определить, какие строения являются памятниками, а какие – нет.
ArhCode Almaty осуществляет проект при поддержке Фонда Сорос Казахстан.
18 декабря 1997 года началось триумфальное шествие в мировом кинопрокате фильма-катастрофы Джеймса Кэмерона «Титаник». Одна из самых мощных любовных историй, снятых в 20 веке, рекордсмен планетарного бокс-офиса, оскароносец-рекордсмен, «Титаник» и по сей день остается фильмом, сформировавшим целое поколение. Публицист Мади Мамбетов предлагает освежить в памяти картину, пройти тест и, возможно, пересмотреть фильм.
В рамках кинофестиваля Clique состоится казахстанская премьера исторической драмы «Виктория и Абдул», посвященной взаимоотношениям пожилой королевы Великобритании и ее индийского пажа-мусульманина. Дама Джуди Денч возвращается к роли королевы Виктории, уже принесшей ей в свое время номинацию на «Оскар». Колумнист и историк-энтузиаст Мади Мамбетов подготовил тест на знания как истории кино, так и истории Англии.