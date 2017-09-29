«Бугагашеньки»: насколько хорошо вы помните сюжет «Теории большого взрыва»?

Насколько хорошо вы помните советскую комедию «Операция «Ы» и другие приключения Шурика»?

С момента выхода хита советских комедий «Операция «Ы» и другие приключения Шурика» прошло уже 52 года. В год своего выхода фильм был лидером кинопроката в СССР, полюбился публике, его посмотрели 69,6 миллионов зрителей. Реплики героев комедии разлетелись на крылатые фразы, которые до сих пор большинство жителей постсоветского пространства цитируют в повседневной речи. Vласть предлагает проверить насколько свежа в вашей памяти популярная советская комедия, состоящая из трех самостоятельных новелл.