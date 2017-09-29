«Бугагашеньки»: насколько хорошо вы помните сюжет «Теории большого взрыва»?

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На этой неделе стартовал 11-ый сезон популярного американского ситкома «Теория большого взрыва». По этому случаю предлагаем вам вспомнить, что происходило с компанией друзей в прошлых 10 сезонов.

1. Начнем с простого. В каком университете работают четверо друзей?

  • В Массачусетском технологическом университете, разумеется
  • В Гарварде – самом знаменитом университете Америки
  • В Калифорнийском технологическом университете

2. Так. А чем занимаются Шелдон и Леонард в университете?

  • Шелдон высчитывает формулы для отправки колонистов на Марс, а Леонард изучает лазеры и в свободное время работает над созданием светового меча
  • Шелдон – физик-теоретик, исследует теорию струн. Леонард занимается прикладной физикой, кажется, испытывает лазеры
  • Шелдон преподает теорию струн студентам, а по вечерам подрабатывает в кафе Cheesecake Factory, где работала Пенни. А Леонард сотрудничает с НАСА, разрабатывает туалеты для МКС

3. Почему в доме, где живут Пени, Леонард и Шелдон не работает лифт?

  • Потому что Шелдон закрыл в нем прототип ракеты, который взорвался по ошибке Леонарда. Таким образом от взрыва пострадал только лифт
  • Его попросту нет — строители построили только шахту для лифта, а все остальное наладить забыли
  • Он работает. Просто Леонард и Шелдон договорились всегда подниматься по лестнице вместо занятий спортом. Друзьям они решили не говорить, чтобы те тоже мучились

4. Какой костюм выбрал Шелдон для вечеринки Пенни в честь Хэллоуина?

  • C-3PO. Радж часто говорит, что Шелдон и знаменитый робот-переводчик из «Звездных войн» очень похожи
  • Костюм эффекта Доплера
  • Эффект Демпера
  • Он нарядился в костюм Чудо-женщины

5. Сколько девушек было у Леонарда с момента, как он познакомился в Шелдоном?

  • Одна – Пенни
  • Две: кажется, была еще одна девушка до Пенни
  • Девять, у него почти в каждом сезоне была новая подруга
  • У Леонарда было четыре девушки
  • Если мне не изменяет память, у него было 5 девушек

6. Кто из знаменитостей не играл самого себя в сериале?

  • Кэрри Фишер, из каста «Звездный войн» в сериале появлялся только актер, озвучивший Дарта Вейдера
  • Стивен Хокинг. О нем часто говорят в сериале, но его самого в кадре не было. У известного ученого полно дел поважнее
  • Патрик Стюарт. Несмотря на то, что главные герои – поклонники «Звездного пути» и «Людей X», но Сэра Патрика Стюарта в сериал не приглашали
  • Илон Маск. Миллиардер и бизнесмен, он не очень хорошо вписывается в этот сериал

7. Как Говард и Бернадетт назвали свою дочь?

  • Патриция – в честь прабабушки Бернадетт
  • Кэтти, так звали первую любовь Говарда
  • Хэлли, как актрису Хэлли Берри

8. В первых сезонах Говард, Радж, Леонард и Шелдон отправились в экспедицию на Северный полюс, сколько месяцев они там провели?

  • Они провели на Северном полюсе 3 месяца, проводили разные эксперименты
  • 3 недели
  • Полгода. Отправились и попали как раз в полярную ночь

9. Так. А сколько месяцев Говард провел на МКС?

  • 152 дня
  • 1 год
  • 2 месяца

10. Какой породы собака Раджа по кличке Коррица?

  • Йоркширский терьер
  • Болонка
  • Русский терьер

11. Какой день недели по традиции у героев сериала – день тайской еды, а какой – для китайской?

  • Понедельник и пятница
  • Для тайской – суббота, а китайскую кухню они не любят
  • Среда и четверг – азиатской кухней они ужинают два дня к ряду

У кого из вымышленных персонажей Шелдон спросил, что делать с кольцом, которое он хотел подарить своей подруге Эми?

  • У мастера Йоды – он всегда даст дельный совет падавану
  • У фигурки Голлума – специалиста по ювелирным изделиям
  • У фигурки Спока – вулканцы знамениты своим умением контролировать эмоции
  • У Артура a.k.a. профессор «Протона». Он уже говорил с его духом, обсуждая соитие с Эми
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