«Бугагашеньки»: насколько хорошо вы помните сюжет «Теории большого взрыва»?
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На этой неделе стартовал 11-ый сезон популярного американского ситкома «Теория большого взрыва». По этому случаю предлагаем вам вспомнить, что происходило с компанией друзей в прошлых 10 сезонов.
1. Начнем с простого. В каком университете работают четверо друзей?
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В Массачусетском технологическом университете, разумеется
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В Гарварде – самом знаменитом университете Америки
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В Калифорнийском технологическом университете
2. Так. А чем занимаются Шелдон и Леонард в университете?
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Шелдон высчитывает формулы для отправки колонистов на Марс, а Леонард изучает лазеры и в свободное время работает над созданием светового меча
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Шелдон – физик-теоретик, исследует теорию струн. Леонард занимается прикладной физикой, кажется, испытывает лазеры
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Шелдон преподает теорию струн студентам, а по вечерам подрабатывает в кафе Cheesecake Factory, где работала Пенни. А Леонард сотрудничает с НАСА, разрабатывает туалеты для МКС
3. Почему в доме, где живут Пени, Леонард и Шелдон не работает лифт?
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Потому что Шелдон закрыл в нем прототип ракеты, который взорвался по ошибке Леонарда. Таким образом от взрыва пострадал только лифт
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Его попросту нет — строители построили только шахту для лифта, а все остальное наладить забыли
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Он работает. Просто Леонард и Шелдон договорились всегда подниматься по лестнице вместо занятий спортом. Друзьям они решили не говорить, чтобы те тоже мучились
4. Какой костюм выбрал Шелдон для вечеринки Пенни в честь Хэллоуина?
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C-3PO. Радж часто говорит, что Шелдон и знаменитый робот-переводчик из «Звездных войн» очень похожи
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Костюм эффекта Доплера
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Эффект Демпера
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Он нарядился в костюм Чудо-женщины
5. Сколько девушек было у Леонарда с момента, как он познакомился в Шелдоном?
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Одна – Пенни
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Две: кажется, была еще одна девушка до Пенни
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Девять, у него почти в каждом сезоне была новая подруга
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У Леонарда было четыре девушки
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Если мне не изменяет память, у него было 5 девушек
6. Кто из знаменитостей не играл самого себя в сериале?
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Кэрри Фишер, из каста «Звездный войн» в сериале появлялся только актер, озвучивший Дарта Вейдера
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Стивен Хокинг. О нем часто говорят в сериале, но его самого в кадре не было. У известного ученого полно дел поважнее
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Патрик Стюарт. Несмотря на то, что главные герои – поклонники «Звездного пути» и «Людей X», но Сэра Патрика Стюарта в сериал не приглашали
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Илон Маск. Миллиардер и бизнесмен, он не очень хорошо вписывается в этот сериал
7. Как Говард и Бернадетт назвали свою дочь?
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Патриция – в честь прабабушки Бернадетт
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Кэтти, так звали первую любовь Говарда
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Хэлли, как актрису Хэлли Берри
8. В первых сезонах Говард, Радж, Леонард и Шелдон отправились в экспедицию на Северный полюс, сколько месяцев они там провели?
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Они провели на Северном полюсе 3 месяца, проводили разные эксперименты
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3 недели
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Полгода. Отправились и попали как раз в полярную ночь
9. Так. А сколько месяцев Говард провел на МКС?
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152 дня
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1 год
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2 месяца
10. Какой породы собака Раджа по кличке Коррица?
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Йоркширский терьер
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Болонка
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Русский терьер
11. Какой день недели по традиции у героев сериала – день тайской еды, а какой – для китайской?
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Понедельник и пятница
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Для тайской – суббота, а китайскую кухню они не любят
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Среда и четверг – азиатской кухней они ужинают два дня к ряду
У кого из вымышленных персонажей Шелдон спросил, что делать с кольцом, которое он хотел подарить своей подруге Эми?
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У мастера Йоды – он всегда даст дельный совет падавану
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У фигурки Голлума – специалиста по ювелирным изделиям
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У фигурки Спока – вулканцы знамениты своим умением контролировать эмоции
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У Артура a.k.a. профессор «Протона». Он уже говорил с его духом, обсуждая соитие с Эми
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