Фильму «Титаник» - 20 лет. Насколько хорошо вы помните фильм, катастрофу и корабль?

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18 декабря 1997 года началось триумфальное шествие в мировом кинопрокате фильма-катастрофы Джеймса Кэмерона «Титаник». Одна из самых мощных любовных историй, снятых в 20 веке, рекордсмен планетарного бокс-офиса, оскароносец-рекордсмен, «Титаник» и по сей день остается фильмом, сформировавшим целое поколение. Публицист Мади Мамбетов предлагает освежить в памяти картину, пройти тест и, возможно, пересмотреть фильм.

1. Начнем с простого: «Титаник» держит рекорд по количеству выигранных «Оскаров» - вместе с пеплумом «Бен-Гур» и фэнтези-шедевром «Властелин колец: Возвращение короля». Все три картины собрали именно такое количество премий.

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2. Продолжим тоже несложным вопросом: «непотопляемый» корабль «Титаник», крушение которого стало основой для фильма, был спущен на воду в апреле 1912 года. А в каком году случилась катастрофа, запечатленная в картине?

  • 1912
  • 1915
  • 1952
  • 1997

3. Молодая аристократка Роуз, чью роль исполнила 22-летняя британка Кейт Уинслет, носила в фильме роскошные украшения, элегантные наряды и сложную дворянскую фамилию. Какую?

  • Ноулз-Картер
  • Минаж-Уэйст
  • Дьюитт-Бьюкейтер
  • Лайон-Боуз

4. К слову об украшениях: героиня Кейт Уинслет носит в «Титанике» роскошное ожерелье с крупным драгоценным камнем, поиски которого и служат катализатором событий начала картины. Как в фильме называется эта драгоценность?

  • «Глаз шторма»
  • «Синий бархат»
  • «Артикул 212-2»
  • «Сердце океана»

5. Композитор Джеймс Хорнер, ушедший из жизни два года назад, получил за саундтрек к «Титанику» множество премий, включая «Оскар», «Золотой Глобус» и три «Грэмми». Последние награды достались за песню My Heart Will Go On. Мощную любовную балладу исполнила эту дива.

  • Мэрайа Кэри
  • Уитни Хьюстон
  • Селин Дион
  • Шэнайа Туэйн

6. Одной из самых ярких второстепенных персонажей фильма стала «непотопляемая Молли Браун», в реальности – Маргарет Тобин-Браун, богачка с ярким характером, своей человечностью удивившая аудиторию. В свое время ее играли «оскароносная» Клорис Личман и номинантка на премию Киноакадемии Дебби Рейнолдс, а в фильме Кэмерона ее роль исполнила эта актриса.

  • Мерил Стрип
  • Анджелина Джоли
  • Людмила Гурченко
  • Кэти Бэйтс

7. Съемки «Титаника», начавшиеся осенью 1996 года, безбожно затянулись – последний кадр был отснят только в марте 1997 года. Бюджет, изначально составлявший 110 миллионов долларов, разбух пропорционально (почти в 2 раза) – так что все наблюдатели в индустрии записали фильм в графу «убытки» задолго до начала проката. Однако фильм поставил исторический рекорд кассовых сборов (1 миллиард 800 миллионов), и это достижение оставалось непревзойденным 12 лет, пока не вышел этот фильм.

  • «Аватар»
  • «Сумерки. Сага. Новолуние»
  • «Трансформеры»
  • «Гарри Поттер и Принц-полукровка»

8. Роль бедного художника Джека Доусона принесла актеру Леонардо ДиКаприо беззаветное обожание девушек в конце 1990-х, и направило на дорогу к главной актерской премии мира. «Оскар», впрочем, достался ему не с первой попытки. А с какой?

  • Со второй
  • третьей
  • седьмой
  • четвертой

9. Из запомнившихся цитат «Титаника» наибольшую известность получила сымпровизированная на площадке фраза «Я – король мира!», но интернет-мемы большее внимание уделяют словам Роуз, обращенным к Джеку, когда героиня решила позировать герою в обнаженном виде. Выберете правильно.

  • «Нарисуй меня, как Венеру»
  • «Ты сними меня, сними меня, фотограф, чтоб никто и не подумал»
  • «Нарисуй меня как тех французских девушек»
  • «Нарисуй меня как тех гватемальских девушек»

10. Бернард Хилл является единственным в истории кино актером, снявшимся в двух фильмах, получивших по 11 «Оскаров» (и одновременно собравших больше миллиарда в прокате). Во «Властелине колец» он изобразил роханского короля Теодена, а в «Титанике» ему довелось сыграть эту роль.

  • Капитана судна Эдварда Джона Смита
  • Жениха Роуз Кэледона Хокли
  • Пожилой Роуз Доусон
  • Судостроителя Томаса Эндрюса
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