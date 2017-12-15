Фильму «Титаник» - 20 лет. Насколько хорошо вы помните фильм, катастрофу и корабль?
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18 декабря 1997 года началось триумфальное шествие в мировом кинопрокате фильма-катастрофы Джеймса Кэмерона «Титаник». Одна из самых мощных любовных историй, снятых в 20 веке, рекордсмен планетарного бокс-офиса, оскароносец-рекордсмен, «Титаник» и по сей день остается фильмом, сформировавшим целое поколение. Публицист Мади Мамбетов предлагает освежить в памяти картину, пройти тест и, возможно, пересмотреть фильм.
1. Начнем с простого: «Титаник» держит рекорд по количеству выигранных «Оскаров» - вместе с пеплумом «Бен-Гур» и фэнтези-шедевром «Властелин колец: Возвращение короля». Все три картины собрали именно такое количество премий.
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6
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17
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11
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54
2. Продолжим тоже несложным вопросом: «непотопляемый» корабль «Титаник», крушение которого стало основой для фильма, был спущен на воду в апреле 1912 года. А в каком году случилась катастрофа, запечатленная в картине?
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1912
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1915
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1952
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1997
3. Молодая аристократка Роуз, чью роль исполнила 22-летняя британка Кейт Уинслет, носила в фильме роскошные украшения, элегантные наряды и сложную дворянскую фамилию. Какую?
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Ноулз-Картер
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Минаж-Уэйст
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Дьюитт-Бьюкейтер
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Лайон-Боуз
4. К слову об украшениях: героиня Кейт Уинслет носит в «Титанике» роскошное ожерелье с крупным драгоценным камнем, поиски которого и служат катализатором событий начала картины. Как в фильме называется эта драгоценность?
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«Глаз шторма»
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«Синий бархат»
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«Артикул 212-2»
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«Сердце океана»
5. Композитор Джеймс Хорнер, ушедший из жизни два года назад, получил за саундтрек к «Титанику» множество премий, включая «Оскар», «Золотой Глобус» и три «Грэмми». Последние награды достались за песню My Heart Will Go On. Мощную любовную балладу исполнила эту дива.
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Мэрайа Кэри
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Уитни Хьюстон
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Селин Дион
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Шэнайа Туэйн
6. Одной из самых ярких второстепенных персонажей фильма стала «непотопляемая Молли Браун», в реальности – Маргарет Тобин-Браун, богачка с ярким характером, своей человечностью удивившая аудиторию. В свое время ее играли «оскароносная» Клорис Личман и номинантка на премию Киноакадемии Дебби Рейнолдс, а в фильме Кэмерона ее роль исполнила эта актриса.
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Мерил Стрип
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Анджелина Джоли
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Людмила Гурченко
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Кэти Бэйтс
7. Съемки «Титаника», начавшиеся осенью 1996 года, безбожно затянулись – последний кадр был отснят только в марте 1997 года. Бюджет, изначально составлявший 110 миллионов долларов, разбух пропорционально (почти в 2 раза) – так что все наблюдатели в индустрии записали фильм в графу «убытки» задолго до начала проката. Однако фильм поставил исторический рекорд кассовых сборов (1 миллиард 800 миллионов), и это достижение оставалось непревзойденным 12 лет, пока не вышел этот фильм.
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«Аватар»
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«Сумерки. Сага. Новолуние»
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«Трансформеры»
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«Гарри Поттер и Принц-полукровка»
8. Роль бедного художника Джека Доусона принесла актеру Леонардо ДиКаприо беззаветное обожание девушек в конце 1990-х, и направило на дорогу к главной актерской премии мира. «Оскар», впрочем, достался ему не с первой попытки. А с какой?
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Со второй
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третьей
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седьмой
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четвертой
9. Из запомнившихся цитат «Титаника» наибольшую известность получила сымпровизированная на площадке фраза «Я – король мира!», но интернет-мемы большее внимание уделяют словам Роуз, обращенным к Джеку, когда героиня решила позировать герою в обнаженном виде. Выберете правильно.
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«Нарисуй меня, как Венеру»
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«Ты сними меня, сними меня, фотограф, чтоб никто и не подумал»
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«Нарисуй меня как тех французских девушек»
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«Нарисуй меня как тех гватемальских девушек»
10. Бернард Хилл является единственным в истории кино актером, снявшимся в двух фильмах, получивших по 11 «Оскаров» (и одновременно собравших больше миллиарда в прокате). Во «Властелине колец» он изобразил роханского короля Теодена, а в «Титанике» ему довелось сыграть эту роль.
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Капитана судна Эдварда Джона Смита
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Жениха Роуз Кэледона Хокли
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Пожилой Роуз Доусон
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Судостроителя Томаса Эндрюса
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