Иногда это просто пилотка

В хоре мнений разнообразных противников и сторонников скандальной рекламы туристического портала, прогремевшей на прошлой неделе, публицист Мади Мамбетов услышал еще один голос – не очень громкий, но уверенный. Это не феминисты, не традиционалисты, не сторонники и не противники – это люди, которые смотрят совсем в другую сторону.

«Тенге опять упал, Алма-Ату избороздили экскаваторы акимата, деревья и бюджеты пилят, всё рушится – а народ в сети тратит время на очередной вброс, на этот раз про пилотки!» - так примерно звучит позиция одной очень интересной социальной группы в Казнете. Это группа своеобразная, примыкающая к консерваторам одним крылом, а другим блокирующаяся с либералами сети – но при этом твердо верящая в одну простую истину. Заключается она в том, что все громкие сетевые контроверсии являются отвлекающими маневрами, задача которых отодвинуть в тень по-настоящему важные инфоповоды. В этой разношерстной группе толпятся совершенно разные персонажи с совершенно разной мотивацией, - от просвещенных журналистов до прикованных к кухонной плите домохозяек, от всеведущих таксистов до амбициозных школьников. В нулевых годах они услышали и запомнили термин «информационный вброс», призванный дискредитировать политического противника, урезали его до просто «вброс», и видят теперь его везде.

Имя им – конспирологи.

О, эти прекрасные поклонники теории заговоров, чей голос в текущем скандале глух и неслышен, но это вовсе не значит, что их нет или их мало! Именно они предполагают, что мир загадочен – и при этом кристально ясен, что этим миром правят таинственные силы, которые только они способны вывести на чистую воду, и что каждый шорох в казнете происходит под взмах палочки скрытого в тени дирижера. С печалью наблюдают они за мановениями невидимой руки дирижера и искренне сокрушаются тому, как неокрепшие умы исполняют чужую симфонию…

Мир, впрочем, на поверку оказывается куда более сложно устроенным.

Конспирология вообще – пища для ленивых умов. Для не обремененного лишней эрудицией, неразвитого и не жаждущего развиваться сознания, снабженного некоторыми амбициями, теории заговоров представляют широчайшее поле для деятельности.

Не надо утомлять себя самообразованием, не надо читать десятки и сотни статей о политике, экономике, истории, международных отношениях и прочем; не надо трудиться над повышением уровня своей экспертизы; не надо вникать в хитросплетения современного устройства мира – достаточно услышать пару-тройку проговоренных уверенным тоном мнений, почитать пару постов в каких-то блогах локальных сумасшедших, чтобы вдруг получить «высшее знание» и почувствовать себя умнее всех вокруг. Это дешевый и фантастически легкий способ ощутить себя умным. Став адептом теории заговоров, впрочем, умнее никто не становится, - напротив, конспирологи стремительно превращаются в тех самых «сетевых хомячков», которых быстро привыкают презирать. Хотя иной раз стоит просто всерьез подумать об этих теориях, чтобы понять, насколько эти истории смехотворны. Предполагать, что в какой-то момент обозримого прошлого елбасы Назарбаев, премьер Сагинтаев и глава Нацбанка, кто бы сейчас им ни был, устраивали конференц-колл с руководством Chocotravel, давая указания снять мизогинистский видеоролик, с целью отвлечь широкую общественность от возможного падения курса национальной валюты - это надо иметь не рациональное, а совершенно мифологичное сознание. Плюс это слишком лестная оценка что туристического портала, что нашего правящего класса.

Старина Уильям Оккам еще лет семьсот назад призывал не множить лишних сущностей. Самое простое объяснение, как правило, оказывается самым верным. Жестокая правда заключается в том, что нашей страной управляет не очень эффективная и очень непрофессиональная команда. Напрасный труд придавать им черты демонических пастырей человеческих масс, все знающих и все предугадывающих. Истина скучнее и печальнее. Это все те же люди, которые за четверть с лишним века не смогли снять страну с сырьевой иглы и не построили системы управления лучшей, чем старая добрая плутократия – куда им продумывать хитрые замыслы с коварными вбросами?!

Не льстите им. Приснопамятный министр Абденов в свое время бормотал «патамушта» вовсе не потому, что исполнял сложносочиненный план правительства по отвлечению населения от насущных проблем, - он просто дурной оратор. И вообще, когда власть пытается по-настоящему сделать «вброс», она делает это так же неуклюже и неловко, как все остальное, – ярким примером служат темные от натужного пафоса лица ведущих «Первого канала Евразия», старавшихся саботировать «земельные митинги» весной прошлого года своими смехотворными сенсациями. Или тот же нелепый «схрон» на площади Республики. Митинги весны прошлого года подарили нам еще одно интересное явление – как мутное сознание поклонников «теории вбросов» выдает уже «низовые» попытки играть в эти игры. Пришло же в голову чете Болмановых попытаться отвлечь абстрактный «народ» от митингов скучной сплетней про свою токал? Кстати, характерная аберрация сознания конспирологов – думать, что «народ» — это легко управляемое наивное стадо. Право, Кадырали всерьез полагал, что решившиеся выйти на алматинские улицы весной прошлого года откажутся от своего гражданского долга, чтобы обсуждать в сети его личную жизнь? За кого он нас принимает?

В этом же лагере и те славные люди, которые все еще верят в то, что Chocotravel всех вокруг пальца обвел, целей поставленных достиг и получил мощнейшую узнаваемость бренда. При этом любой действующий специалист в сфере PR, маркетинга или рекламы скажет, что запустившая ролик компания несет колоссальные коммуникационные и репутационные издержки. А затянувшееся молчание первого руководителя показывает степень растерянности среди авторов и заказчиков. И там никакого заговора не было – просто подвел такт.

Заниматься конспирологией, верить в то, что судьбами мира управляют франкмасоны, сионисты, британская разведка на службе Ее Величества или живущие под землей люди-ящеры, могут еще и романтические натуры, которым скучна окружающая их реальность. Они жаждут подвига и борьбы, но окружающая реальность к подвигу не располагает. В этом смысле скованны по рукам и ногам все мы, не только увлеченные конспирологи, - массовый протест в стране выведен за рамки закона, а в беззаконии мало кто видит свою отдушину.

А еще мы имеем третью группу конспирологов, к которым в обозримом будущем может примкнуть огромное большинство казахстанцев, - конспирологов поневоле. Не романтики, не амбициозные глупцы, - а бесконечные массы граждан республики Казахстан, которым ничего другого не остается, как вдариться в то, что психологами зовется «проекция». Это когда внутреннее напряжение, беззащитность и страх выходят наружу, и закрепляются за каким-то внешним фактором. Ведь и вправду можно с глузду съехать от того, что нас окружает – как, например, объяснить, что у меня во дворе сняли асфальт пять дней назад, и так и оставили? Ведь вменяемые люди починили бы нашу нехитрую дорожку часа за четыре. Или вот горячую воду отключили в нашем районе – и никакая муниципальная или государственная инстанция не берет на себя ответственность за отключение, не объясняет, почему в удушающей жаре лета несколько районов городских остались без возможности принять душ… Тут любой поверит в тайное владычество рептилоидов, - просто потому, что жить среди некомпетентных управленцев, не видящих дальше своего носа, страшнее, чем под властью подземных ящеров.

Но в реальной жизни все происходит одновременно. Кому-то важно разрушить патриархальные стереотипы, кому-то критично защитить от вырубки деревья, - это все имеет значение. И тут не надо искать вбросы и высчитывать, что сейчас важнее. Все имеет значение. Но для каждого из нас на данном этапе важно что-то конкретное. Это как бесконечно нудный, утомительный спор в комментария под постами о страданиях уличных животных, когда защитники зверушек вынуждены отбиваться от комментаторов, вопящих о том, что сначала надо людям помочь, а потом уже животным.

Надо самообразованием заниматься, меньше комментировать чужие посты и спасать всех одновременно. И кошечек, и старинные дома, и обреченные под спил здоровые деревья, и достоинство казахстанских женщин.

И каким соблазном бы ни было считать ролик Chocotravel хитрым вбросом, стоит помнить одну вещь: иногда пилотка – это просто старая добрая мизогинистическая пилотка.