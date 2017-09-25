О полемике вокруг одного предложения Божко

Кажется, поутихли страсти по поводу высказывания заместителя спикера мажилиса Владимира Божко: «Необходимо снижать неконтролируемый приток сельской молодежи в города», которое прозвучало в контексте недавнего резонансного события в «Абу-Даби плаза». Вовсе не случайно общество, в лице социальных сетей, в те дни взорвалось. Ведь он, по сути, задел за живое целый пласт – всех тех, кто живет или жил в сельской местности и имеет планы на учебу или карьеру в городах. Он задел и меня, выходца из разъезда Сапак Аральского района Кызылординской области, который, судя по его мнению, «неконтролируемо» пересек границы родной области и приехал в тогдашнюю столицу и, как ни странно, обосновался здесь. К тому же женившись и став отцом троих детей, усугубил демографическую ситуацию в мегаполисе.

Конечно, можно было бы заявить о конституционном праве каждого казахстанца выбирать место проживания и заткнуть рот неудачному комментатору событий в «Абу-Даби плаза». Никто, даже партия «Нур Отан» не может отменить объективные законы урбанизации и миграции.

В адрес Божко было высказано столько нелицеприятных слов и оценок, что хватило бы не одному человеку. Звучали призывы наказать его. Причем предлагаемые виды наказания колебались от отставки до привлечения к уголовной ответственности за разжигание межнациональной или социальной розни.

Справедливости ради замечу, что до этого ставшего одиозно известным предложения он сказал вполне здравые слова: «Этот случай еще раз показал, что надо устранять причины, условия возникновения этих (конфликтов)». И после: «Устранять те причины, что двигают молодежь уходить в города, молодежь на селе должна иметь достойные условия жизни и работу, жилье, пользоваться современной социально-культурной инфраструктурой».

Очень хорошо, что депутат, да еще и с таким солидным послужным списком, открыто говорит о недостатках, связанных с массовым отъездом молодежи из села. Как и хорошо то, что он оперативно среагировал на критику в свой адрес, что, несомненно, делает ему честь (а ведь мог как все, и промолчать).

Видимо, один из уроков этого информационного эксцесса заключается в том, что теперь любой публичный человек, в том числе и чиновник, должны семь раз отмерить и только после этого один раз... сказать: общество не только чрезвычайно информировано и имеет оперативный ресурс в виде соцсетей, оно также и чрезвычайно озлобленно и любой намек в адрес той или иной «униженной и оскорбленной» социальной группы может сыграть злую шутку со своим источником.

Это также урок и всем другим чиновникам, которые, что тут греха таить, то и дело становятся героями соцсетей из-за своих не очень удачных фраз!

Хотя в этой связи возникает другой вопрос: а кто виноват в том, что все эти проблемы не нашли своего решения за годы независимости, включая и «тучные» годы?

Ведь все эти годы нами руководит одна и та же власть со своей несменяемой колодой кадровых карт (кстати, и сам господин Божко все эти годы был в самой верхушке власти и участвовал в принятии важнейших решений, в том числе и тех, что отразились на самочувствии сельской молодежи). И именно они повинны в том, что сельская молодежь лишена всяческих перспектив и на селе, и в городах. Иногда удивляешься тому, что наши высокие чины начинают говорить о проблемах, как будто все эти годы их не было в стране и они только вчера с Луны свалились.

Божко говорит о регулировании внутренней миграции. Но ведь она осуществляется не только запретительными декретами, но и общей социально-экономической политикой, созданием соответствующих условий для переселения граждан в разные регионы! То есть должны быть стимулы, а не бумажные запреты.

Важен также и такой общеполитический посыл: понимал ли Божко, что в контексте реальной демографической ситуации в Казахстане определение «сельская молодежь» имеет однозначный национальный оттенок: понятно, что подавляющую часть сельской молодежи составляют именно казахи. Экс-первый зампред КНБ просто не мог не знать об этом.

Есть также продолжение слов Божко, которое осталось в тени одного, наиболее одиозного предложения из его довольно пространной речи:

«Приходится констатировать, что зачастую в виртуальном пространстве доминирует язык ненависти и злобы, экстремизма и радикализма, много лжи. Последний пример по инциденту при строительстве «Абу-Даби Плаза» в очередной раз заставляет нас задуматься… Вместе с тем в социальных сетях прошла подстрекательская информация на основе абсолютно надуманных и недостоверных данных. На нее откликнулась часть молодежи, в большинстве своем прибывшая из сел, испытывающая сложности в поисках достойно оплачиваемой работы и жилья».

Налицо еще одно публичная попытка представить социальные сети как непременное общественное зло. Конечно, открытость и новые технологически коммуникационные возможности имеют определенные издержки (никто опасность тех же не проверенных слухов не отменял). Но, как говорят казахи «битке өкпелеп, тоныңды өртеме» («не сжигай свою шубу, обидевшись на вошь»).

А что мешало самой власти в тот критический вечер в полную силу использовать оперативные преимущества социальных сетей и принять превентивные информационные меры, чтобы не допустить дальнейшей эскалации информационной напряженности? А то, видите ли, привыкли: чуть что – сразу же спецназ, силовые методы! У нас и с религиозными группами разбираются только с оружием в руках и до обязательного летального исхода: столько прошло спецопераций, и нет ни одного живого террориста.

Возникает логичный вопрос: а для чего мы на государственные деньги содержим целую армию чиновников от информации и государственные СМИ? И какова же степень их конкурентоспособности и эффективности, если (как утверждает Божко), стабильность в городе можно подвергнуть сомнению одной альтернативной информацией?

И, кстати, если оно на самом деле так, то почему при нынешнем суперконтроле над киберпространством эти «злоумышленники от соцсетей» не были найдены и наказаны за распространение лживых сведений?