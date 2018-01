Казахи и японцы: анализ родства

Помимо этой цифры — 97, 3%, всплывают аргументы вроде такого, что «у казахских малышей на попке при рождении присутствует синее пятнышко. И такая же синяя отметка имеется в наличии у японских и монгольских новорожденных. Ни у каких других народов такого больше не встречается. Даже у китайцев, которых часто роднят с японцами». Этот аргумент больше похож на сюжетный поворот индийского фильма, чем на реально установленный научный факт. Как известно, так называемое «монгольское пятно» — это синеватое «пятно» на коже в районе крестца, ягодиц и бедер. Оно связано с залеганием меланина в соединительнотканном слое кожи. До 90 % монгольских малышей имеют данное «монгольское пятно». В Европе такое «монгольское пятно» встречается у менее 1 % населения. Это явление широко распространено у казахов, корейцев, японцев, калмыков, хакасов, бурятов, тувинцев, якутов, кыргызов, китайцев, вьетнамцев, индонезийцев, эскимосов и даже у индейцев Северной Америки. Более того, известно, что до 80 % восточных негроидов так же имеют данное «пятно», но оно у них малозаметно в силу цвета их кожи.

Что касается цифры в 97,3 %, тут вообще всё непонятно. К примеру, если брать родство по прямой мужской линии, такая цифра вряд ли будет такой большой, тоже самое касается прямой женской линии. Что касается полногеномных анализов, там родство будет на уровне выше 99,99 %, так как любой этнос примерно в такой степени близок любому другому народу на Земле.

К примеру, уровень схожести по генетике человека и шимпанзе составляет около 98,5 %, так что вряд ли цифра 97,3 % говорит о полногеномном родстве казахов и японцев.

Безусловно, есть отдельные субклады, которые есть и у казахов и у японцев, но их немного. Ниже мы расскажем об этногенезе японцев и покажем, какие субклады у них могут иметь общее происхождение с некоторыми казахскими родами.

Для начала приведем данные Японского открытого ДНК-проекта.

Из него мы видим, что большинство японцев относится к гаплогруппам D и О:

Гаплогруппа О - 51,6%

Гаплогруппа D - 34,4 %

Гаплогруппа N - 9,4 %

Гаплогруппа C1 - 3,1 %

Гаплогруппа C3 - 1,5 %

Если взять более репрезентативные данные из статьи «Dual origins of the Japanese: common ground for hunter-gatherer and farmer Y chromosomes», то получится следующая картина:

Гаплогруппа О - 51,8 %

Гаплогруппа D - 34,7 %

Гаплогруппа N - 1,6 %

Гаплогруппа C1 - 5,4 %

Гаплогруппа C3 - 3,1 %

Гаплогруппа I - 0,4 %

Гаплогруппа Q - 0,4 %

Гаплогруппа R - 0,4 %

В данной статье соавторы пришли к следующему выводу: «У японцев две линии (D2-P37.1 и С1-М8) имеют происхождение от палеолитических основателей — людей, живших еще с каменного века, а гаплогруппа O2b-SRY465 была основной линией культуры Яёй, так как она широко распространена среди населения как Японии, так и Кореи».

Если исходить из генетических данных, то картина японского этногенеза выглядит следующим образом: около 40 % современных японцев являются потомками древнего населения Японии еще со времен каменного века. Оставшиеся 60 % японцев — потомки разных мигрантов из материковой Азии, главным образом, с территории Кореи.

Коротко опишем две группы населения:

1. «Японские пришельцы». Здесь можно выделить две большие волны пришельцев.

1.1. Первая волна – «Хозяйственная экспансия».

Распространение гаплогруппы О в Японии связано с миграциями эпохи Яёй. Культура Яёй начала распространяться с 400 года до нашей эры, вытесняя местную культуру Дземон, которую связывают с народом эмиси (северные эмиси стали предками айнов). Распространение культуры Яёй можно назвать экологической экспансией, когда люди, освоившие производящее хозяйство, в данном случае поливное рисоводство, вытесняли местных палеолитических охотников и рыболовов с насиженных мест.

Необходимо также отметить, что носители гаплогруппы О мигрировали в Японию и позже, к примеру, в эпоху Кофун (50 г. от Рождества Христова – 538 г. от Рождества Христова). Причем по некоторым оценкам, их в это время могло быть больше, чем в предыдущую эпоху.

1.2. Вторая волна – «Военная экспансия»

Распространение гаплогруппы С3, N в Японии связано с миграциями эпохи Кофун. Эпоха Кофун, во время которой в Японии распространилось строительство курганов, по нашему мнению, связана с военной экспансией завоевателей с материка, которые, благодаря преимуществам в военном деле, смогли завоевать разрозненные владения на территории Японии. С IV по VI века монархи Ямато подчинили себе западные, центральные и большинство восточных земель острова Хонсю, завоевали остров Сикоку и поставили под свой контроль север острова Кюсю.

2. «Японские аборигены»

Можно выделить две группы коренных жителей Японии.

2.1. Хаято и Кумасо. Среди японцев существует субклад С1-М8 (3-5 % всех японцев), который, судя по ближайшим родственникам по гаплогруппе С, скорее всего можно отождествить с австронезийскими племенами, которые населяли Японию наряду с предками айнов. Носители это гаплогруппы десятки тысяч лет назад пришли в Японию по береговой линии Азии, начиная с Африки по берегу Аравийского полуострова, Индийского полуострова, через Индокитай до Японии. Поэтому часто эту гаплогруппу принято называть «береговым кланом». В данном случае эту гаплогруппу можно отождествить с племенами Хаято и Кумасо, которые изначально проживали на острове Кюсю, но потом использовались японцами в войнах против эмиси на севере и востоке Японии.

2.2. Эмиси. Эмиси относились к гаплогруппе D2, которая пришла из Азии (братский субклад данной гаплогруппы сильно распространен в Тибете) на территорию Японии также десятки тысяч лет назад. Эмиси долго воевали с вторгнувшимися пришельцами эпохи Яёй и Кофун.

Коротко обрисовав картину японского этногенеза, можно посмотреть насколько близки отдельные казахские рода современным японцам.

Гаплогруппа О

Согласно данным казахского ДНК-проекта, к этой гаплогруппе относятся часть казахских найманов (каракерей, матай, тортуыл, садыр) и часть казахского рода жагалбайлы. По данным сервиса YFull, казахские найманы относятся к субкладу O-Y22112. Наиболее близкий японец имеет общего предка с данными найманами в районе 6100 лет назад. Насчет датировки расхождения рода жагалбайлы с японцами сказать трудно, но судя по всему, у них будет возраст такого же порядка, как и у найманов и японцев. То есть близкого родства у казахов и японцев по данной гаплогруппе мы не наблюдаем.

Гаплогруппа D

Согласно данным казахского ДНК-проекта, к этой гаплогруппе относится очень малое количество казахов (менее 1 %). По данным сервиса YFull,

эти казахи (тестированные на полный сиквенс Y-хромосомы благодаря спонсорской помощи японских меценатов) имеют общего предка с японцами в районе 45000 лет назад. То есть близкого родства у казахов и японцев по данной гаплогруппе мы не наблюдаем вообще.

Гаплогруппа С1

Согласно данным казахского ДНК-проекта, к этой гаплогруппе относится очень малое количество казахов (менее 1 %). Казахи, относящиеся к данной гаплогруппе, не тестировались на полный сиквенс Y-хромосомы, поэтому их данных нет на портале YFull, но судя по первичным данным, казахи и японцы из этой гаплогруппы разошлись десятки тысяч лет назад. Близкого родства у казахов и японцев по данной гаплогруппе мы здесь не видим.

Гаплогруппа С3

Согласно данным казахского ДНК-проекта, к этой гаплогруппе относится большое количество казахов, в то время как у японцев эта гаплогруппа не сильно распространена (1,5-3 %). Казахи, относящиеся к данной гаплогруппе, тестировались на полный сиквенс Y-хромосомы, но только два тестированных японца сдали анализы на полный сиквенс Y-хромосомы. По данным сервиса YFul казахские коныраты относятся к субкладу С3-F3850. Наиболее близкий японец имеет общего предка с данными коныратами в районе 3300 лет назад.

Гаплогруппа N

Согласно данным казахского ДНК-проекта, к этой гаплогруппе относятся большинство представителей казахских родов Уак и Сиргелы. По данным сервиса YFull казахские найманы относятся к субкладу N1c-F4205. Наиболее близкие японцы имеют общего предка с данными уаками и сиргелы в районе 11900 лет назад. То есть близкого родства у казахов и японцев по данной гаплогруппе мы не наблюдаем и здесь.

В итоге можно утверждать, что во-первых, японцы в плане этногенеза сложились из смешения местных популяций каменного века и мигрантов из Кореи, которые занимались рисоводством. Позже миграции начала эпохи Кофун (3-4 века н.э.) привели к переселению в Японию людей из территории Северной Кореи, Маньчжурии и Восточной Монголии, которые в количественном отношении не были многочислены. Во-вторых, никакого близкого родства между японцами и казахами генетически по аутосомным маркерам мы не наблюдаем. Список наиболее близких казахам популяций (по аутосомным маркерам) мы уже давали в отдельном очерке. В-третьих, если касаться генетики по прямой мужской линии, то стоит отметить, что из всех проанализированных данных, наиболее близки между собой казахские коныраты, относящиеся к субкладу C3-F3850 и 0,1-1,5 % японцев, относящихся к данному субкладу. Их общий предок жил примерно 3300 лет назад. Так что в шутке Кайрата Нуртаса о том, «в Токио есть коныраты» есть «доля правды» («есть японцы, генетически близкие по прямой мужской линии казахским коныратам»), хотя вымысла, креатива и «бреда» в хорошем смысле слова в ней на порядок больше.