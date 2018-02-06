Нарощенные ресницы и MBA, сигареты и #яжемать: из чего сделаны девочки

Лет 5 назад, когда я работала в редакции женского журнала, время от времени мне приходилось разбирать письма, присланные на конкурс. В одном из них читательницам предлагалось написать историю о том, как улыбка меняет ситуацию к лучшему. Некая девушка рассказала о том, как разбила машину, подаренную мужем. Когда они сидели в отделении дорожной полиции, муж сказал: «Если бы не твоя красивая улыбка, я бы тебя избил».

Девушка, судя по приложенному фото, и впрямь была хорошенькая. Свою историю она писала без тени иронии. Я бы сказала, с гордостью или даже изумлением – надо же, какая я счастливица. Это была одна из девушек, которые приспособились к парадигме, в которой женщина – несмышленное и недееспособное существо, главное оружие которого – пухлые губы, нарощенные ресницы, длинные волосы, вовремя пущенная слеза. Одна из тех, кого основательница телеграм-канала «Женская власть» Залина Маршенкулова нелицеприятно называет мясом для мясников.

С другой стороны, когда я критически оцениваю многих своих ровесниц, которые принадлежат к тому же обществу, в котором возможна обладательница жемчужной улыбки, я вижу работающих женщин, многие из которых обеспечивают себя и ребенка без партнера или делают взнос в семейный бюджет наравне с мужчиной или вообще пока не решились на замужество. Они доросли к своим «за 30» до серьезных должностей, параллельно работе получают MBA, покупают недвижимость без поддержки родителей или мужа.

«Я работаю до 9 вечера с понедельника по субботу, чтобы мой сын получил лучшее образование и у него была своя квартира к совершеннолетию».

«Люблю мужчин, флирт, свободу. Мои карьерные достижения – это также способ сказать: я могу позволить себе вести образ жизни, который хочу. Даже если я казашка, которой к этому возрасту «положено быть замужем».

«Я почти впала в депрессию, потому что моя компания была на грани банкротства. Но взяла себя в руки, сейчас внедряю изменения, которые должны все исправить».

Так звучат слова этих женщин. Среди них не оказалось никого, кто решил улыбаться и тюнинговаться, чтобы покровитель не отлучил от щедрот.

С другой стороны, только вчера я увидела следующую цитату в инстаграме одной незнакомки: «Только глупые и слабые мужчины требуют власти. По-настоящему же умным и сильным ее вручают. Подчинение в крови у женщины. И любая из тех, кто умна, хорошо это знает». Это была женщина не слишком пожилая, чтобы нести домостроевскую околесицу, но и не слишком юная, чтобы не понимать, что творит.

И тут же я вспомнила пару, приехавшую в Алматы из Тараза. Я столкнулась с ними случайно, муж женщины покупал у меня кое-что. Пока мы ждали оформления документов и мужчина куда-то убежал, женщина разговорилась. 27 лет, трое детей, муж работает «в органах». Вышла замуж в 18. Сейчас обживаются в новом городе. Не спрашивая, нуждаюсь ли я в этом, посочувствовала, что я не замужем. Потом говорит: «У меня троюродная сестренка съездила за границу на соревнования. Сказала: хочу путешествовать, видеть мир. Пошла работать параллельно с учебой. Приходит из колледжа, ложится в комнате, книги читает, дома не убирает, есть не готовит, замуж не хочет. Родители ругаются. Три раза уже за границу ездила. Говорит: «Дураки вы, мир большой, а все, что вы видите – этот город». Моя собеседница начала с осуждающей ноты, а под конец в голосе прорезалось сомнение: что, если Шолпа права? Да, бунтарка Шолпа из патриархальной таразской семьи тоже возможна в нашем обществе, где незамужних принято жалеть.

В моей семье были только дочки – я и сестра. Нашим родителям не пришло в голову усомниться в том, что мы крутые, сильные и самостоятельные люди, к которым должны применяться серьезные требования – что в учебе, что в работе. Никаких «ты же девочка». Никаких «кто тебя такую замуж возьмет». Никаких «для девочки сойдет». При этом им не пришло в голову осудить меня ни за то, что я вышла замуж глубоко беременной, ни за то, что потом развелась. В то же время, знаю историю интеллигентной семьи, где дочь-баловень семейства покончила жизнь самоубийством, потому что не осмелилась сообщить родителям о внебрачной беременности, чтобы не покрыть их стыдом. В этой печальной истории навязший на зубах уят, тот самый уят, который чаще всего направлен против женщины, оказался сильнее жизни.

Хотелось бы рассуждать на тему женских прав и свобод по тем, кто формирует мой тщательно отфильтрованный круг общения, но фраза «Нет хлеба? Пусть едят пирожные!» прозвучит из-под моего тепличного купола наивно. Женский опыт в Казахстане разный. Нет универсального. Нам не приходится, как недавно иранкам, устраивать акции протеста против обязательного ношения хиджаба, но, в то же время, некоторые девушки «закрываются» только чтобы выйти замуж. У нас есть множество женщин, которые успешно строят карьеру, а кое-какие сферы и узурпируют профессионально и мало отличаются во взглядах от западных эмансипе, но есть женщины, вся жизнь которых сводится к обслуживанию быта мужниной семьи, пока не женится сын и не приведет в дом невестку, которую можно так же тиранить. (Я знала девушку, свекровь которой – они жили с родителями мужа – из непонятной зловредности не разрешала ей стирать постельное белье в стиральной машине, чтобы не испортить механизм. Та стирала руками, пока машинка простаивала в подвале двухэтажного особняка).

У нас не забивают камнями за измену, как в Кабуле, одном из худших городов, где можно родиться женщиной, зато комментаторы в интернете хором оправдывают мужа, в припадке ревности пырнувшего жену ножом: «Значит, было за что».

Вырисовывается такая картина: женщина в Казахстане много кому должна. И поборникам морали, и загадочному «журту», и обществу в целом. Мне кажется, этим продиктована популярность образа идеальной жены и #яжематери в соцсетях. Став «мадонной», можно купить себе индульгенцию – выполнила возложенные на тебя ожидания, молодец. Отсюда же и бешеная популярность Айжан Байзаковой, которая за считанные дни набирает тысячи подписчиков не только потому что напоказ курит, ругается матом и выпячивает грудь, а потому что транслирует смелость отличаться. Это дефицитный товар в стране уята.

Наша женщина соткана из противоречий: в ней немножко Клары Цеткин, немножко Гоги Ашкенази, немножко Бейонсе. В ней что-то от мусульманки, что-то от атеистки, что-то от ведической женщины. Она наращивает ресницы и волосы, вставляет грудь и эпилирует все, что можно, чтобы соответствовать стандартам привлекательности, а потом пишет диссертацию. Она вытягивает семью во время кризиса, «становится парнем, за которого мечтала выйти замуж», а потом вдруг в неведомом припадке идет на семинар, где учат дышать влагалищем, чтобы удержать мужчину…

Быть женщиной в Казахстане удивительно, странно, порой даже ужасно. Утешает только одно: быть мужчиной, пожалуй, не легче.

P.S: Что означает быть мужчиной или женщиной? Пол – врождённое или приобретаемое? 12 и 13 февраля в рамках V Международного фестиваля исполнительских искусств «Откровение» британский физический театр Rhum and Clay при поддержке Британского Совета представит в Алматы революционный спектакль «ТЕСТОСТЕРОН»: результат захватывающего сотрудничества с трансгендером Китом Редстоуном – режиссёром и драматургом, работающим в жанре чёрной комедии.