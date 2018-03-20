​Право на защиту от государства

История с возможным изнасилованием 7-летнего мальчика привела к очевидному, но от того не менее гнетущему пониманию. Право нормировать жизнь населения для совместного процветания, которое оно перенесло на возникшее в 1991 году государство, оказалось тому вовсе не нужным. Долгое время оно лишь намекало на желание сбросить с себя это бремя. Хотя все годы независимости стремилось стать единственной силой, представляющей общество политически. Окончательно же всё решилось с полугодичным воздержанием от вмешательства в расследование инцидента в Южно-Казахстанской области.

В 1651 году британский философ Томас Гоббс закончил работу над книгой «Левиафан», одним из фундаментальных трудов для политической теории. Образ Левиафана, представленный философом в виде монструозного библейского существа, воплощает собой государство – божественную силу на земле. Божественную не в религиозном смысле, а в смысле огромной дисциплинарной мощи, которая обращается против главного недуга человечества – страха насильственной смерти. Через несколько веков экономисты извлекут из этого труда вполне прикладное основание для существования государства. Путём многих исключений они придут к выводу, что этот институт как никто другой имеет преимущество в оказании насилия.

По Гоббсу, до появления государства человечество пребывает в естественном состоянии – состоянии войны всех против всех. Она ведётся не буквально, но проявляется в постоянной готовности людей противостоять насилию и разграблению со стороны другого. В естественном состоянии каждый человек может рассчитывать лишь на естественное право. Естественное право – не спущенная Богом привилегия и никакая не юридическая категория, а основополагающая потребность человека любыми способами удержаться за жизнь. С образованием государства, с заключением общественного договора на гарантию безопасности, человека должен покинуть иступляющий страх смерти. Тот страх, который делает невозможным любое его развитие, будь то в форме науки, искусства, политики или экономики.

Сегодня мы видим, что страх не уходит. Мы видим то, как сущность государства теряет остаточное чувство реальности и самоконтроля. Туман рассудка путает его намерения и мотивы, из-за чего насилие применяется не к бюрократическим группировкам, которые с громким безразличием питают беспорядок закона, а к беззащитным пострадавшим. Измененная логика государства трактует всё так, что пострадавшие сами виноваты в своём низменном положении. Виноваты без всяких причин, просто по факту рождения. Наглядно этот упрёк проявляется в повальной элитизации – от сферы образования, до судебной системы. Если ты не в состоянии обеспечить себе сытое существование и разнообразное потребление, то зачем в принципе существовать?